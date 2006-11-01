450 ميليون ريال خسارت اتوبوسراني ؛ پيامد رفتار نابهنجار تماشاگرنماها

گزارش خبرنگار مهر ، معلوم نيست اين سنت ديرينه در ميان هواداران فوتبال ريشه در كدام اعتقاد دارد اما با نگاهي به آمار خسارت هاي وارده به اتوبوس هاي پايتخت و آسيب ديدن 362 دستگاه اتوبوس در 6ماهه اول سال 85 و بر جا ماندن 450 ميليون 123 هزار ريال خسارت مالي تنها در راستاي مسابقات فوتبال تامل برانگيز به نظر مي رسد.

مديرعامل شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه نيز در اين باره به خبرنگار مهر گفت: متاسفانه مسئولان ورزشي كشور در برخورد با آسيب هاي پس از بازي مسابقات ورزشي طوري عمل مي كنند كه گويي قرار است اين رسم نادرست تا ابد ادامه يابد .

مهندس محمد احمدي بافنده نوع خسارت هاي وارد بر اتوبوس ها را تنها به شكستن شيشه محدود ندانست و ضمن ابراز تاثر تاكيد كرد: بدنه فولادي ، چراغ ها ، قطعات دروني و بيروني و سقف اتوبوس ها نيز از دست ونداليست ها جان سالم به در نمي برند.

اين مقام مسئول با طرح اين سئوال كه آيا اگر شيشه اتومبيل شخصي يكي از اعضاي كميته هاي انضباطي ورزشي نيز در اين نوع بازها شكسته شود باز هم اين بي توجهي را ادامه خواهند يا خير افزود: عادي شدن اين موضوع دردناك تر از آسيب هاي آن است.

مديرعامل شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه ياد آورشد: در بسياري از موارد شدت آسيب ديدگي اتوبوس ها به حدي زياد است كه اين وسايل حمل ونقل عمومي را تا مدت ها در تعميرگاه ها نگاه مي دارد.

از طرف ديگر مسعود قاسم خاني ، معاون امور بهره برداري اين شركت با اشاره به سنگيني خسارت هاي نقدي و غير نقدي اتوبوس ها پس ازبه آشوب كشبده شدن محيط بازگشت تماشگرنماها گفت: در بازي ميان دو تيم استقلال و برق شيراز در دومين روز ارديبهشت سال جاري 212 دستگاه اتوبوس آسيب ديده و 271 ميليون 302 هزار ريال خسارت بر جا ماند.

وي پيامد بازي ميان دو تيم پيروزي و سپاهان در تاريخ 22 شهريور را 57 اتوبوس با مبلغ خسارت 81 ميليون 420 هزار ريال خسارت ، ايران و بوسني در تاريخ 10 خرداد را 49 اتوبوس با مبلغ 45 ميليون و 938 هزار ريال خسارت ، بازي پيروزي - ملوان در 9 ارديبهشت را 26 اتوبوس با خسارت 35 ميليون و 375 هزار ريال اعلام كرد.

اين مقام مسئول اقزود: بازي تيم هاي استقلال و فولاد اهواز در 17 فروردين منجر به آسيب ديدن 13 اتوبوس با خسارت 14 ميليون و 678 هزار ريال ، ايران و سوريه در 25 مرداد 3 اتوبوس با 1074000 ريال خسارت شد.

قاسم خاني ، كمترين تعداد آسيب ها را مربوط به بازي هاي دو تيم پيروزي و برق شيراز در 26 شهريور با مبلغ 84000 ريال و ايران و امارات در 17مرداد با 252000 ريال خسارت عنوان كرد.

در هرحال در ميان هياهوي بازي فردا خوب است پرچم ها كه بالا مي رود شيشه و يا سقفي پايين نيايد چرا كه تاوان اين ناهنجاري هاي اجتماعي را در نهايت كسي جز شهروندان و شركت اتوبوسراني پس نخواهد داد.