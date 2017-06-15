آمریکایی ها به جای تغییر در ایران به فکر حفظ رژیم خودشان باشند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد ظریف وزیر خارجه کشورمان طی مطلبی در توییتر خود نوشت:

«توئیت اول: مقامات آمریکایی، قبل از بازگشت به سیاست غیرقانونی و توهم آلود تغییر رژیم، تاریخ را مطالعه و از آن درس بگیرند.

توئیت دوم: افتضاح کودتای ۱۳۳۲ و تجربه انقلاب ۵۷ ثابت کرد که مردم ایران در برابر تلاش های خارجی برای تعیین سرنوشت شان مقاومت می کنند.

توئیت سوم: پس از چند دهه پیگیری سیاست شکست خورده تغییر رژیم و تحریم، دولت آمریکا مجبور به عذرخواهی برای سال ۳۲ شد و پذیرفت که مذاکره تنها راه حل است.

توئیت چهارم: برای آمریکایی ها بهتر است که بجای اینکه به تغییر رژیم در ایران که ۷۵ درصد مردم به صندوق رای اعتماد دارند فکر کنند به فکر حفظ رژیم خودشان در آمریکا باشند.»