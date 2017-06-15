نیروهای عراقی در آستانه محاصره کامل داعش در بخش قدیمی موصل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، ارتش عراق روز پنجشنبه اعلام کرد که با آزادسازی منطقه باب سنجار در شمال بخش قدیمی موصل، تروریست های داعش در آستانه محاصره کامل توسط نیروهای عراقی قرار دارند، این منطقه در سال ۲۰۱۴ به اشغال تروریست های داعش در آمده بود.

نیروهای امنیتی عراق و متحدان آن باید محله الشفاء در شمال بخش قدیمی موصل را تحت کنترل کامل خود درآورند تا از این طریق بتوانند حلقه محاصره عناصر داعش را در اطراف مسجد النوری تنگ تر کنند.

در همین راستا فرماندهی مشترک عملیات موصل با انتشار جدیدترین نقشه از روند پیشروی های موصل اعلام کرد که کمتر از یک درصد تا آزادی کامل موصل باقی مانده است.

عملیات آزادی موصل حدود هشت ماه قبل در ۱۷ اکتبر ۲۰۱۶ آغاز شده است.

نیروهای مسلح عراق بعد از آزادی بخش شرقی و قسمت های زیادی از بخش غربی موصل هم اکنون حلقه محاصره را بر عناصر تروریستی داعش در بخش قدیمی شهر به شدت تنگ کرده و در حال حاضر مسجد تاریخی «النوری» مهمترین مکانی است که داعش می کوشد همچنان از آن دفاع کند.

داعش هفته جاری در اقدامی وحشیانه گروهی از خانواده ها را که در حال انتقال از خطوط درگیری به مناطق امن بودند، با خمپاره و تیر مستقیم هدف گرفت که ویدئوها و تصاویر آن در فضای رسانه ای و شبکه های اجتماعی عراق بازتاب گسترده ای یافت.