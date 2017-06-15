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۲۵ خرداد ۱۳۹۶، ۲۳:۲۴

هفته سوم لیگ جهانی والیبال؛

سرمربی تیم ملی آمریکا برگ برنده‌اش برابر ایران را معرفی کرد

سرمربی تیم ملی آمریکا برگ برنده‌اش برابر ایران را معرفی کرد

سرمربی تیم ملی والیبال آمریکا با ابراز رضایت از عملکرد شاگردانش در مسابقه با ایران گفت: بنجامین پتچ نقش کلیدی در پیروزی آمریکا برابر ایران داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، جان اسپیرو بعد از پیروزی شاگردانش مقابل ایران در هفته سوم لیگ جهانی در نشست خبری افزود: امروز روز بنجامین پتچ بود. امروز نقش کلیدی او را دیدم. او بازیکن جوان اما توانایی است. این بازیکن در شروع بازی های لیگ جهانی در نوواساد نتوانست به خوبی بدرخشد، اما کم کم توانایی های خود را نشان داد.

وی با بیان اینکه کل بازیکنان تیم آمریکا در هفته اول لیگ جهانی خوب کار نکردند، گفت: بسیاری از بازیکنان رفته رفته بهتر شدند. سه بازیکن واقعا جوان به نام های توری دفالکو، جفری جندریک و جیک لانگلویس در تیم داریم. هر سه آنها بازی اول خود را تجربه کردند.

سرمربی تیم ملی والیبال آمریکا با تاکید بر اینکه فکر می کنم سطح پیشرفت بازیکنانم واقعا عالی است، گفت: بنجامین پتچ که امروز عالی کار کرد، از نظر فیزیکی قدرتمند است و پرش های بلندی دارد که کار تیم ها را در دفاع سخت می کند.

وی درباره بازی بعدی آمریکا برابر روسیه گفت: بازی بعدی آمریکا برابر روسیه است که در هفته پیش موفق شدیم آنها را در فرانسه شکست دهیم. آنها را شکست دادیم اما می دانیم که بازی برابر روسیه آسان هم نیست. روسیه هم یک تیم فیزیکی است و می دانیم که انگیزه بالایی برای بازی و کسب پیروزی برابر آمریکا دارد.

کد مطلب 4005895
رضا خسروي

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