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۲۵ خرداد ۱۳۹۶، ۲۳:۴۴

مدیرکل بنیاد شهید گلستان:

۱۵ هزار شهید جنگ تحمیلی در ماه مبارک رمضان تقدیم انقلاب شد

۱۵ هزار شهید جنگ تحمیلی در ماه مبارک رمضان تقدیم انقلاب شد

گرگان- مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران گلستان گفت:۱۵ هزار شهید جنگ تحمیلی در ماه مبارک رمضان تقدیم انقلاب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر فاضلی، شامگاه پنجشنبه، در مراسم یادواره ۲۴۸ شهید ماه مبارک رمضان در مصلی گرگان، ضمن تسلیت به مناسبت شهادت امیرالمونین علی (ع) اظهار کرد: شب قدر، شب بیداری مسلمانان و شب بیماری سخت حضرت علی (ع) است

وی افزود: بنیاد شهید گلستان با همکاری دفتر نماینده ولی فقیه در گلستان مراسم یادواره ۲۴۸ شهید ماه مبارک رمضان را برگزار می کند.

فاضلی تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب می فرمایند یاد و خاطره شهدا کمتر از شهادت نیست. اکنون چندین سال از جنگ تحمیلی می گذرد اما یادواره ها همچنان در سطح جامعه برگزار می شود.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران گلستان گفت: ماه مبارک رمضان در جبهه ها از حال و هوای عجیبی برخوردار بود. حضور در ماه مبارک رمضان در گرمای سوزان تابستان کاری سخت بود اما رزمندگان ما روزه می گرفتند و برخی به لحاظ جسمی از وضعیت خوبی برخوردار نبودند اما همچنان در جبهه با عبادت  مشغول به فعالیت بودند.

وی با اشاره به عملیات های بیت المقدس و رمضان، افزود: در مجموع این عملیات ها ۱۵ هزار شهید در ماه مبارک رمضان داشتیم که چهار هزار شهید در عملیات رمضان تقدیم اسلام شد.

فاضلی اظهار کرد: در دوران هشت سال جنگ تحمیلی در شب بیست یکم عملیاتی با رمز یا مهدی در منطقه شلمچه انجام شد.

وی تصریح کرد: عملیات رمضان در سال ۶۱ درحالی انجام شد که رزمندگان ما از امکانات خوبی برخوردار نبودند و دشمن با تمام تجهیزات وارد این عملیات شد اما رزمندگان با عنایت پروردگار و ایمان و تقوا خود توانستند موفقیت های بسیاری خوبی به دست آورند.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران گلستان با اشاره به اینکه ۹۷ هزار تانک و نفربر را منحدم کردند، گفت: در این عملیات هشت هزار  عراقی را به اسارت گرفته بودند در حالی که صدام نگاهش این بود که امتیاز خرمشهر به نام خود تمام کند و به جنگ خاتمه دهد اما وقتی مورد تذکر و گوش زد کشورهای ابر قدرت قرار گرفت نتوانست به جنگ خاتمه دهد.

وی افزود: در جنگ ۸ سال دفاع مقدس سردارانی از داست دادیم که اگر اکنون بودند امروز داعش و تروریسم به خود اجازه نمی دادند که پای خود را به ایران باز کنند.

فاضلی تصریح کرد: اگرچه الان هم ایران از امنیت بسیار بالایی برخوردار است اما اگر این سرداران شهید ما بودند امنیت کشور چندین برابر بود.

وی یادآور شد: جنگ تمام نشده و نخواهد شد و نباید ۸ سال جنگ تحمیلی را فراموش کنیم.

کد مطلب 4005899

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