به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای تکواندو قهرمانی جهان سال ۱۹۷۳ به میزبانی کره جنوبی آغاز شد و پس از آن هر دو سال یکبار به صورت منظم برگزار شده و تاکنون شاهد ۲۲ دوره از این رقابتها بوده ایم. تیم ملی کشورمان در ۱۷ دوره از این رقابتها حضور داشته و ۷۰ تکواندوکار، فرصت مبارزه روی «شی هاپ چانگ» جهانی را پیدا کرده اند.

رقابتهای جهانی در هشت وزن برگزار می شود و تیم ملی کشورمان در تمامی ادواری که حضور داشته است، در 6 وزن موفق به کسب مدال طلا شده و در دو وزن امیدوار است در رقابتهای پیش رو که از سوم تیرماه در سالن«تی وان» شهر موجو کره جنوبی آغاز می شود، بتواند خلا ۴۰ ساله را پر کنند.

در بررسی اوزان مختلف به این نتیجه می رسیم که نمایندگان چهار وزن دوم ۱۰ طلا، ۶ نقره و ۱۰ برنز کسب کرده اند. تکواندوکارانی که در وزن پنجم کیلوگرم به مسابقات جهانی اعزام شده اند بهترین عملکرد را به لحاظ کیفی داشته اند. کسب۴ طلا، یک نقره و دو برنز حاصل تلاش وزن پنجمی ها در رقابتهای جهانی بوده است.

در این بین هادی ساعی با دو طلا، یک نقره و یک برنز پرافتخارترین تکواندوکار ایران در تاریخ رقابتهای جهانی بوده است. مسعود حجی زواره و علیرضا نصر هر کدام یک طلا و فریبرز عسگری هم یک برنز در این وزن کسب کرده اند.

اما سنگین وزنهای تیم ملی بیشترین مدال را در بین هشت وزن کسب کرده اند. حاصل تلاش آنها یک طلا، چهار نقره و ۳ برنز بوده است. مرتضی رستمی سال ۲۰۰۳ در رقابتهای جهانی «گارمیش» آلمان طلسم طلای وزن هشتم را شکست. وی سال ۲۰۰۷ هفت هم یک نقره کسب کرد تا بهترین چهره این وزن باشد. هادی افشار، حسن اصلانی و سجاد مردانی سه نقره، فرزاد ذرخش، کوروش رجلی و حسین تاجیک هم سه برنز کسب کردند.

تکواندوکارانی که در وزن هفتم به مسابقات جهانی اعزام شده اند نیز عملکرد خوبی داشته اند. سه طلا و چهار برنز باعث شده تا همیشه نمایندگان این وزن از مدعیان جهانی باشند. یوسف کرمی دو طلا و دو برنز و سید حسن زاهدی هم دو برنز در این وزن کسب کرده اند. در وزن ششم مهدی خدابخش و فرزاد عبدالهی دو مدال طلا، علی تاجیک یک مدال نقره و مجید افلاکی هم یک مدال نقره کسب کرده اند.

اما در چهار وزن اول حاصل نمایندگان اعزامی کشورمان ۴ طلا، ۱۰ نقره و ۹ برنز بوده است که در دو وزن اول و سوم تاکنون نمایندگان ایران توفیقی در کسب طلا نداشته اند. در وزن اول فیض الله نفجم سال ۲۰۰۵ تا یکقدمی کسب طلا پیش رفت و در نهایت نقره گرفت. میثم باقری دو برنز و سیروس رضایی هم دو برنز دیگر برای کشورمان کسب کرده اند.

در وزن سوم مهدی بی باک سرمربی فعلی تیم ملی، امید غلامزاده سال ۲۰۰۷ و رضا نادریان سال ۲۰۰۹ تا فینال پیش رفتند ولی توفیقی در کسب طلا نداشتند. در این وزن فیصل دانش، نادر خدامرادی و ابوالفضل یعقوبی سه برنز کسب کرده اند.

در وزن دوم نمایندگان کشورمان ۷ مدال رنگارنگ کسب کرده اند. فرزان عاشورزاده و بهزاد خداداد دو طلا، سید مهرداد رکنی، هادی مستعان و بهزداد خداداد(دو مدال) مدال نقره و فریبرز دانش هم یک برنز در این وزن کسب کرده اند.

اما ۵ تکواندوکار وزن چهارمی کشورمان ۶ مدال کسب کرده اند. بهنام اسبقی و محمد معتمد دو طلا، محمد معتمد و امید غلامزاده دو نقره، حسین ربیع زاده و بیژن مقانلو هم دو مدال برنز کسب کردند.

بیست و سومین دوره رقابتهای جهانی سوم تیرماه در کره جنوبی آغاز می شود و آرمین هادی پور در وزن اول و میرهاشم حسینی در وزن سوم به دنبال شکستن طلسم مدال طلا در این وزن می باشند.