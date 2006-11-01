به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه واشنگتن پست،" كارن هيوز" نماينده ارشد آمريكا در ديپلماسي عمومي در گفتگو با آسوشيتدپرس بدون توجه به صلح آميز بودن برنامه هسته اي ايران و گزارش آژانس بين المللي انرژي اتمي مبني بر عدم انحراف ماده هسته اي براي اهداف نظامي ادعا كرد:" ما با شركاي بين المللي خود همكاري مي كنيم تا پيامي را به ايران بفرستيم و آن اين است كه جامعه بين المللي مخالف دستيابي ايران به سلاحهاي هسته اي است."

وي افزود:" در مورد تحريمها بر ضد ايران، رايزنيها و بحثهايي در حال انجام است؛ راهي براي مذاكرات وجود دارد و ما اميدواريم كه آنها اين مسير را انتخاب كنند."

از سوي ديگر،" ليو جيانچائو" سخنگوي وزارت امور خارجه چين در پاسخ به اين سوالي در رابطه با اعلاميه ايران مبني بر اينكه با هر گونه تحريمي مخالفت خواهد كرد، گفت :"طرفهاي مربوطه نبايد اقدامهايي را اتخاذ كنند كه ممكن است به بدتر شدن وضعيت منجر شود."

اظهارات اين دو مقام آمريكايي و چيني در حالي است كه "ايگور ايوانف" دبير شوراي امنيت روسيه بار ديگر موضع كشورش درباره برنامه هسته اي ايران مبني بر ضرورت حل ديپلماتيك و سياسي آن را تكرار كرد.