مراسم سومین شب حضور شهید گمنام در پردیس باشکوه برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر حمیدرضا توسلی پور در حاشیه مراسم شب های قدر و سومین شب حضور شهید گمنام در شهرستان پردیس در جمع خبرنگاران ضمن عرض تسلیت به مناسبت فرارسیدن سالروز شهادت حضرت علی علیه السلام اظهار داشت: یکی از توفیقاتی که امسال نصیب مردم شهرستان پردیس شد حضور یک شهید گمنام در شب های قدر و در مساجد این شهرستان بود.

وی گفت: امشب سومین شب حضور این شهید گمنام در کنار مردم شهیدپرور این شهرستان و در مراسم‌های شب قدر بود و شهروندان در کنار این شهید گمنام شب را به سحر رساندند.

توسلی پدر افزود: یکی از برنامه هایی که مجموعه حفظ آثار و ایثارگران سپاه دنبال می کند بحث ترویج ایثار و شهادت در بین جوانان و نوجوانان است.

فرمانده سپاه شهرستان پردیس ادامه داد: یکی از مهمترین برنامه هایی که میتوان با برنامه‌ریزی درست به آن دست یافت همین حضور شهدای گمنام در شهرستان است که در این شبها مردم در کنار این شهید برای تجدید بیعت حضور پیدا کردند.

وی اضافه کرد: شهروندان هم برای اینکه این شهید حس غریبی در کشور نداشته باشد با دل و جان حضور داشتند تا خواهران و برادران برای شان پدری و مادران برایشان مادری کنند.

توسلی‌پور اظهار کرد: ضمن اینکه مردم از حضور شهید گمنام در مساجد فیض می‌برند و به نوعی این شهید را واسطه ای قرار می‌دادند تا پل ارتباطی قوی بین خداوند و آن ها باشد، حضور این شهید باعث دلگرمی و امنیت آرامش برای مردم شد.

فرمانده سپاه شهرستان پردیس گفت: مردم به یاد می‌آورند این شهدا برای چه به جنگ رفتند و به چه دلیلی به شهادت رسیدند و به یاد آرمان‌های حضرت امام و شهدا خواهند افتاد.

وی افزود: امروز نسل جدید ما با شهدا و آرمان‌های شان آشنا می‌شوند و متوجه می شوند اگر این شهدا نبودند امروز استکبار، داعش، تکفیری‌ها و... در کشور ما قدم می زد و امروز ما باید در تهران با این گروهک ها می جنگیدیم.

توسلی پور ادامه داد: برای شهرستان پردیس حضور این شهید توفیقی بود که در ایام شهادت امیرالمومنین علیه السلام و شب های قدر در تمام مساجد سطح شهرستان پردیس حضور داشته باشد و معنویت بیشتری به تجمع‌های مذهبی شهروندان بدهد.

وی در خصوص استقبال مردم از شهید گمنام گفت: استقبال مردم علی رغم این که اطلاع رسانی در این خصوص صورت نگرفت بسیار عالی و چشمگیر بود.

فرمانده سپاه شهرستان پردیس اضافه کرد: مردم در ورودی شهرها و درب منازل خود با دود کردن اسفند و همچنین تجمع در مساجد به استقبال شهید گمنام می‌رفتند، این نشان دهنده این است که مردم ما بصیرت هستند و متوجه می‌شوند شهدا در چه جایگاهی قرار دارند.

وی اظهار کرد: مردم ما هیچ وقت میدان را خالی نمی گذارند حتی اگر اطلاع رسانی در این مورد وجود نداشته باشد.