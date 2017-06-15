پیام سران عرب به نتانیاهوبرای پیوستن به پیمان منطقه ای علیه ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، «اسحاق هرتزوگ»، رهبر مخالفان دولت رژیم صهیونیستی در پارلمان این رژیم در یک گفتگوی تلویزیونی فاش کرد که رهبران عرب به بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی پیام هایی را در مورد پیوستن به پیمان منطقه ای علیه ایران ارسال کردند.

وی تصریح کرد: در حال حاضر بازی منطقه ای بزرگی پشت پرده در جریان است که ممکن است منجر به نتایج جدیدی شود.

این در حالی است که محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران در واکنش به اظهارات جان کری وزیر امور خارجه آمریکا مبنی بر درخواست برخی کشورهای منطقه برای بمباران ایران در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشت: این اولین باری نیست که سعودی ها به تحریک دیگران علیه ایران اقدام می کنند، در گذشته نیز رژیم صدام حسین را به جنگ علیه ایران در دوران هشت سال دفاع مقدس تشویق کردند.