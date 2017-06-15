مصلی ورامین میزبان شهید گمنام بود/تاکید بر ادامه راه نورانی شهدا

به گزارش خبرنگار مهر، بامداد جمعه و همزمان با بیست و یکم ماه مبارک رمضان، شب زنده داران ورامینی، میزبان یک شهید گمنام بودند.

این مراسم باشکوه که با مراسم تلاوت قرآن، قرائت زیارت عاشورا و دعای جوشن کبیر و سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین سید محسن محمودی، مدیر کل شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران همراه بود با قرآن سر گرفتن آیت الله سید مرتضی محمودی گلپایگانی، نماینده ولی فقیه در شهرستان ورامین و با سابقه ترین امام جمعه کشور به پایان رسید.

آن چه، مراسم احیاء امسال را از سال های دیگر متمایز می کرد، حضور یک شهید گمنام دفاع مقدس در جمع مومنین و عزاداران مولای متقیان، علی(ع) در مصلی صاحب الزمان(عج) بود.

مهدی آذر شب، یکی از جوانان حاضر در مراسم شب قدر مصلی ورامین، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: من دوران انقلاب و دفاع مقدس به دنیا نیامده بودم، اما همین حملات تروریستی اخیر تهران را که دیدم، به خوبی نعمت امنیت را شناختم.

وی اضافه کرد: اگر نبود فداکاری همرزمان این شهید گمنام در ۸ سال دفاع مقدس و نیز جانفشانی شهدای مدافع حرم، امروز نمی توانستیم در کمال آرامش و امنیت به عزاداری و شب زنده داری بپردازیم.

محمد رضا اردستانی، جوان دیگری که اشک می ریخت، به خبرنگار مهر گفت: راه شهدا را ادامه می دهیم، راه نورانی این عزیزان است که عزت و عظمت برای کشور ما به ارمغان آورده و این راه، جز پیروی از ولایت فقیه نیست.