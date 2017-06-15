به گزارش خبرگزاری مهر، «مئیر جاودانفر»، تحلیلگر اسرائیلی با بیان اینکه برای اسرائیل بسیار مهم است که یک کشور غیرعرب دیگر در منطقه تاسیس شود، اظهار داشت: ما نقاط مشترک زیادی با کردها داریم.

وی افزود: اگر کُردها در همه‌پرسی استقلال کردستان رأی مثبت دهند، به نفع اسرائیل خواهد بود چون این امر به ضرر جمهوری اسلامی ایران است.

این تحلیلگر اسرائیلی تصریح کرد: در عین حال اسرائیل می‌تواند یک شریک اقتصادی-سیاسی جدید در یک منطقه حساس خاورمیانه پیدا کند.

همه پرسی استقلال کردستان عراق قرار است در روز ۲۵ سپتامبر (۳ مهر) برگزار شود.