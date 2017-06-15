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۲۶ خرداد ۱۳۹۶، ۴:۱۷

تحلیلگر اسرائیلی:

رای مثبت کُردها در همه‌پرسی استقلال کردستان به نفع اسرائیل است

رای مثبت کُردها در همه‌پرسی استقلال کردستان به نفع اسرائیل است

یک تحلیلگر اسرائیلی گفت: اگر کُردها در همه‌پرسی استقلال کردستان رأی مثبت دهند، به نفع اسرائیل خواهد بود چون این امر به ضرر جمهوری اسلامی ایران است.

به گزارش خبرگزاری مهر، «مئیر جاودانفر»، تحلیلگر اسرائیلی با بیان اینکه برای اسرائیل بسیار مهم است که یک کشور غیرعرب دیگر در منطقه تاسیس شود، اظهار داشت: ما نقاط مشترک زیادی با کردها داریم.

وی افزود: اگر کُردها در همه‌پرسی استقلال کردستان رأی مثبت دهند، به نفع اسرائیل خواهد بود چون این امر به ضرر جمهوری اسلامی ایران است.

این تحلیلگر اسرائیلی تصریح کرد: در عین حال اسرائیل می‌تواند یک شریک اقتصادی-سیاسی جدید در یک منطقه حساس خاورمیانه پیدا کند.

همه پرسی استقلال کردستان عراق قرار است در روز ۲۵ سپتامبر (۳ مهر) برگزار شود.

کد مطلب 4005952

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