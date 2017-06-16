احساس درد کمتر در دندانپزشکی با هدست واقعیت مجازی

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از انگجت، دندانپزشکان می دانند که هر چه بیشتر بتوان حواس بیمار را پرت کرد، راحت تر می توانند عملیات مورد نظرشان را بر روی دندان آسیب دیده انجام دهند. این همان نگرشی است که در هواپیماها برای سرگرم کردن مسافران و کاستن از دلهره آنها صورت می گیرد.

محققان بریتانیایی به این نتیجه رسیده اند که استفاده از هدست واقعیت مجازی تأثیر بسزایی در کاستن از احساس درد بیماران و همچنین افزایش آرامش افرادی دارد که به دندانپزشکی مراجعه می کنند.

آنها دست به آزمایش جالب توجهی زده و ۷۹ بیماری را که برای کشیدن یا پرکردن دندان به دندانپزشکی مراجعه کرده بودند به عنوان داوطلب مورد بررسی قرار دادند.

آنها بیماران را به سه گروه تقسیم بندی کردند: بیمارانی که مناظر ساحلی را در واقعیت مجازی می دیدند، آنهایی که مناظر شهری را در این دنیای خاص تماشا می کردند و آنهایی که اصلا از هدست های واقعیت مجازی استفاده نمی کردند.

نتیجه در نوع خود جالب توجه بود. آنهایی که اقیانوس و چشم انداز آن را تماشا می کردند نسبت به دو گروه دیگر درد به مراتب کمتری را احساس می کردند.

همچنین مشخص شد آنهایی که مناظر شهری را در دنیای مجازی می دیدند از حیث احساس درد با آنهایی که از این هدستها استفاده نمی کردند تفاوتی نداشتند. این بدان معناست که تماشای صحنه های آرامش بخش (مانند اقیانوس و ساحل) در دنیای مجازی در کاستن از احساس درد بیمارانی که به دندانپزشکی مراجعه می کنند تأثیرگذار است.