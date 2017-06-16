آموزش ادب به روباتها توسط محقق ایرانی/ پیروی روبات از قواعد انسان

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از لایو ساینس، آموزش به روباتها برای آنکه رفتاری مؤدبانه مشابه انسانها داشته باشند موضوع یکی از پیچیده ترین پروژه هایی است که توسط گروهی از محققان مورد حمایت آژانس پروژه های تحقیقات پیشرفته دفاعی آمریکا موسوم به دارپا به سرپرستی دکتر رضا قنادان دنبال می شود.

محققان بر این باورند که با آموزش مفاهیم اجتماعی به روباتها می توانند این ماشین آلات مکانیکی را در مسیر تعامل هر چه بهتر با انسانها قرار دهند.

این پروژه از چندی پیش کلید خورده و حتی مراحل اولیه آن نیز توسط گروهی از محققان که مورد حمایت «دارپا» هستند تکمیل شده است. دارپا شاخه ای از وزارت دفاع آمریکاست که در زمینه توسعه فناوری های نوین نظامی فعالیت دارد.

به گفته این محققان، سیستم های مبتنی بر هوش مصنوعی در نهایت به این سطح از توانمندی می رسند که بتوانند درک درستی از چگونگی انجام یک رفتار خاص در موقعیتی ویژه داشته باشند، دقیقا مانند انسانها.

رضا قنادان، از مدیران برنامه «دارپا» در بیانیه ای اعلام کرد: اگر به دنبال نزدیکی هر چه بیشتر با روباتهای آینده، خودروهای خودران و دستیارهای دیجیتالی مجازی در تلفن های همراه و خانه هایمان هستیم، باید آنها را طوری آموزش دهیم که از قواعدی پیروی کنند که ما انسانها نیز دنبال می کنیم.

مثال بارزی در این زمینه به استفاده از این ماشین آلات در محیطی همچون کتابخانه باز می گردد. محققان می گویند سیستم هوش مصنوعی پاسخگویی به تلفن در کتابخانه که باید محیطی آرام داشته باشد قابلیت پاسخگویی با صدای کم به تلفن و یا ساکت کردن صدای آن را ندارد.

«دارپا» تاکنون توانسته چهارچوب کلی را برای یادگیری ماشینی ارایه کند اما هنوز همه چیز در ابتدای راه قرار دارد.