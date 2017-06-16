گفتگوی تلفنی ملک سلمان با نخست وزیر انگلیس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان در تماس تلفنی با ترزا می نخست وزیر انگلیس روابط دو جانبه را مورد بحث و تبادل نظر قرار داد.

پادشاه عربستان در این تماس تلفنی همچنین راههای تقویت روابط دوجانبه و تلاش های دو کشور برای مبارزه با تروریسم و افراط گرایی را مورد بحث و تبادل نظر قرار داد.

این در حالی است که عربستان سعودی بزرگترین خریدار تسلیحات انگلیس است و لندن با سلاح هایی که در اختیار عربستان قرار می دهد نقش کلیدی در ویرانی های بارآمده در یمن و کشتار مردم آن دارد. انگلیس و آمریکا از کشورهای عمده تامین کننده سلاح سعودی ها هستند.