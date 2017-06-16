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۲۶ خرداد ۱۳۹۶، ۹:۳۷

فرمانده انتظامی استان ایلام:

امنیت کامل در ایلام برقرار است/مردم به شایعات توجه نکنند

امنیت کامل در ایلام برقرار است/مردم به شایعات توجه نکنند

ایلام-فرمانده انتظامی استان ایلام گفت: با تلاش شبانه روزی نیروهای انتظامی، امنیتی، مرزبانی، سپاه، بسیج و گروه های مختلف مردمی، خوشبختانه در سراسر استان ایلام امنیت و آرامش کامل برقرار است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار نورعلی یاری اظهار داشت: با تدابیر ویژه پلیس استان و دیگر حافظان امنیت و آرامش؛ خوشبختانه تاکنون هیچ گونه موضوع خاص امنیتی و ناامنی تروریستی در سطح استان مشاهده و گزارش نشده است.

وی افزود: مردم نباید به شایعات کوچه-بازاری و اخبار بی پایه و اساسی که در فضاهای مجازی منتشر می شود، توجه داشته باشند.

وی تصریح کرد: متأسفانه هر از گاهی برخی شایعات در سطح استان و کشور منتشر می شود که اصلاً صحت ندارند و لازم است مردم ما بیش از پیش هوشیار و بیدار باشند.

یاری افزود: از عموم مردم انتظار داریم که در صورت مشاهده هرگونه مسائل و موضوعات امنیتی مشکوک، مراتب را سریعا به پلیس و دستگاه های امنیتی گزارش دهند تا با دقت، ظرافت و سرعت مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد.

کد مطلب 4005983

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