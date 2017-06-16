بحران قطر تاثیری بر روند میزبانی جام جهانی فوتبال ۲۰۲۲ ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، غانم الکواری مسئول اجرایی مراکز و تاسیسات ورزشی قطر از بی تاثیر بودن بحران اخیر میان این کشور و برخی کشورهای عربی در روند آماده شدن این کشور برای میزبانی جام جهانی فوتبال ۲۰۲۲ سخن گفت.

وی افزود که اختلافات قطر با برخی کشورهای عربی که سبب تحریم های اقتصادی ضد دوحه شده است، تاثیری بر روند امور مربوط به میزبانی جام جهانی فوتبال ۲۰۲۲ ندارد.

الکواری بیان کرد: همه کارها و فعالیت های ساخت و ساز برای میزبانی جام جهانی روند طبیعی خود را طی می کند و این تحریم ها بر اقدامات و تدارکات مربوط به میزبانی جام جهانی تاثیری ندارد. قطر منابع جایگزینی برای تامین مصالح مورد نیاز برای احداث طرح های زیربنایی مربوط به جام جهانی پیدا کرده است.