فرار سرکرده های داعش از الرقه و موصل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، منابع سوری و آمریکایی از فرار شماری از سرکرده های داعش از الرقه سوریه و موصل عراق به استان دیرالزور سوریه خبر دادند.

این منابع بیان کردند: به دنبال حملات هوایی ضد داعش در الرقه سوریه و موصل عراق شماری از سرکرده های داعش به سوی شهر المیادین در استان دیرالزور سوریه رفته اند.

به گفته این منابع؛ سرکرده های داعش در شهر المیادین در استان دیرالزور سوریه که در نزدیکی رود فرات قرار دارد، مستقر شده اند.

این در حالی است که قبلا برخی منابع از برخی تحرکات به منظور خارج کردن داعشی ها از الرقه به سوی شرق سوریه به منظور سد کردن مسیر پیشروی های ارتش سوریه خبر داده بودند. داعش در موصل عراق در حال از دست دادن آخرین مناطق تحت اشغالش است و نیروهای حشد شعبی عراق در مرز با سوریه مستقر شده اند و ضربات مهلکی به داعش وارد کرده اند.