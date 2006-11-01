گروه 14 مارس به دنبال تبديل لبنان به عراق جديد است / تشكيل دولت وحدت ملي يك ضرورت است

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل از خبرگزاري فرانسه ، "سيد حسن نصرالله" روزگذشته در گفتگو با شبكه المنار لبنان به كساني كه به آمريكا تكيه مي كنند؛ هشدار داد كه از (جنگ) ويتنام پند بگيرند.

دبيركل حزب الله لبنان تاكيد كرد: طرح آمريكا درمنطقه به سوي متلاشي شدن و فروپاشي پيش مي رود.

"نصرالله" درادامه اين گفتگوي تلويزيوني كه بعد از 24 سپتامبراولين حضور وي درشبكه تلويزيوني بود،تصريح كرد: حزب الله از حضور موقت نيروهاي بين المللي در جنوب لبنان نگران نيست، بلكه از تلاش هاي حزب حاكم براي كشاندن اين نيروها به گل ولاي اختلافات لبنان نگران است.

وي تاكيد كرد: "ما با نيروهاي يونيفل به شكل مستقيم يا از طريق ارتش لبنان در ارتباطيم و فعاليت هايشان را پيگيري مي كنيم چراكه آنان در روستاها و دربين ساكنان آن مستقر هستند".

"نصرالله" درادامه با بيان اينكه هدف تركيب فعلي نيروهاي بين المللي خلع سلاح حزب الله نيست و همچنين قادر به انجام اين كار نيز نيستند، گفت :"ما از تلاش هاي حزب حاكم براي كشاندن نيروهاي بين المللي به گل و لاي اختلافات لبنان نگران هستيم".

از سوي ديگر نصرالله گروه 14 مارس را به تلاش براي فراخواندن نيروهاي چند مليتي به لبنان حتي پيش از حمله اسرائيل متهم كرد.

وي افزود: گروه 14 مارس مي خواست نيروهاي چند مليتي را در تمام لبنان تحت فرماندهي آمريكا يا فرانسه مستقر كند تا اين نيروها درواقع ارتشي باشد كه به تسلط اين گروه بركل لبنان كمك كند.

وي همچنين دراين باره اين مسئله را افشا كرد كه در روزهاي آغازين جنگ بي امان ارتش رژيم صهيونيستي عليه لبنان، حزب حاكم با حزب الله تماس برقرار كرد و گفت: اين جنگ طولاني و نابود كننده خواهد بود و هدف اين جنگ نابودي اين جنبش است و شايد هم كشور را ويران كند و محال است كه اين جنگ متوقف شود مگر در صورتي كه حزب الله سه شروط را بپذيرد.

وي اين سه شرط حزب حاكم را بيان كرد كه اولا شامل پذيرفتن آمدن نيروهاي چند مليتي درچارچوب فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد است تا در كل لبنان و نه فقط در جنوب آن مستقر شوند ودوم اين كه سلاح مقاومت در كل لبنان بايد تحويل داده شود و سوم هم اينكه دو اسير اسرائيلي بايد تحويل داده شوند يا اينكه بدون هيچ قيد و شرطي آزاد شوند.

درادامه اين گفتگوي تلويزيوني "سيد حسن نصر الله" فاش كرد: حزب حاكم تلاش مي كرد تا با فراخواندن نيروهاي چند مليتي به لبنان، حزب الله را خلع سلاح كند و همچنين اين نيروها به اين حزب حاكم براي تسويه حساب با مخالفان كمك كند.

دبيركل حزب الله لبنان اظهار داشت :"پاسخ ما واضح بود و آن اينكه اين شروط يعني تسليم شدن با خواري و ذلت و اين درحالي بود كه ما آماده جنگيدن تا آخرين قطره خونمان هستيم".

وي افزود: هنگامي كه دشمنان شكست خوردند، پذيرفتند كه يونيفل به لبنان بيايد با اين اميد كه (درآينده) به نيروهاي چند مليتي تبديل شوند.

دبيركل حزب الله لبنان همچنين تاكيد كرد: طرح آنان همچنان تبديل نيروهاي يونيفل به نيروهاي چند مليتي است و اين طرح بسيارخطرناك است و منجر به تبديل لبنان به افغانستان يا عراق جديد مي شود.

"سيد حسن نصرالله" همچنين حزب حاكم را به ارائه اطلاعات دروغ درمورد تعداد كشته هاي جنگ متهم كرد و گفت : شمار كشته ها از هزار و اندي تجاوز نمي كند درحالي كه آنان از 2300 تن سخن مي گويند و همچنين درمورد ضرر و زيان هاي اقتصادي هم براي آنكه مشكل بيشتر پرونده هاي لبنان را به جنگ مرتبط كنند، آمار و ارقام دروغ دادند.

اين مقام اول جنبش حزب الله لبنان، تاكيد كرد: استراتژي مقاومت صحيح است و لبنان به اين علت پيشرفت كرد كه نيرو و قدرتي استراتژيكي درمنطقه است.

وي همچنين خاطرنشان كرد: مقاومت درلبنان قوي ، توانمند و آماده است و نتوانستند و نمي توانند به آن دست يابند. ما آماده بوديم و انتظار داشتيم كه روزي جنگ درگيرد و دشمن اسرائيلي هرگز وجود نيرويي جدي را در امتداد مرزهايش نمي تواند بپذيرد.

وي تاكيد كرد: "ما آمادگي مقابله براي مدت طولاني با فرض وجود محاصره زميني ، هوايي و دريايي را داريم و طي 6 سال اخير هم امورمان با اين اوضاع مرتب و سرو سامان داديم".

سيد حسن نصرالله درمورد اتهاماتي كه حزب حاكم به حزب الله لبنان براي تشكيل دادگاه بين المللي براي بررسي ترور "رفيق حريري" نخست وزير اسبق لبنان مي زند،گفت : "آن(اتهامات) مانند پيراهن عثمان است".

وي افزود: "ما تا كنون طرح دادگاه مورد بررسي قرار نداديم.همه ما مي خواهيم كه ترور حريري مشخص شوند، اما نمي خواهيم كسي بر ما تروريسم را تحميل كند تا ما برگه سفيدي را امضا كنيم( حاضر نيستيم زير بار فشار باشيم تا برگه اي را امضا كنيم)".

به گزارش مهر، وي برضرورت ارائه متني( درمورد دادگاه بين المللي ترور حريري) كه شامل تضمين هايي به ويژه درزمينه عدالت و انصاف باشد، تاكيد كرد.

"سيد حسن نصرالله" از سوي ديگر خواستار تشكيل دولت وحدت ملي شد و به اين مسئله اشاره كرد كه دعوت "نبيه بري" رئيس پارلمان لبنان براي برگزاري نشست هاي مشورتي سران و رهبران گروه ها و طيف هاي سياسي لبنان فرصتي طلايي است تا دولت وحدت ملي محقق شود.

وي تاكيد كرد: درصورتي كه نشست هاي مشورتي سران گروه هاي سياسي لبنان به شكست بينجامد، بعد از يك هفته از برگزاري اين نشست، در خيابان ها تظاهرات به راه مي افتد.

قراراست اين نشست دوشنبه آتي برگزار شود.

دبيركل حزب الله لبنان گفت :" دربرابر آنان( گروه 14 مارس) فرصت واقعي وجود دارد تا درباره دولت وحدت ملي لبنان مذاكره كنيم و اگر آنان بر رد اين دولت تاكيد دارند، گزينه ما دمكراسي مسالمت آميز است".