انگليس خواهان تجديد نظر سوريه در ائتلاف خود با ايران است

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه فايننشال تايمز،"نيكل شاين والد" در سفر خود به سوريه با " بشار اسد" رئيس جمهوري اين كشور و ديگر مقامهاي ارشد اين كشور ديدار كرد.

داونينگ استريت ( مقر دفتر نخست وزيري انگليس) و دولت سوريه شب گذشته تاييد كردند كه نيكل به عنوان يكي از نزديكترين مشاوران بلر روز گذشته با اسد ديدار كرد.

ديدار فرستاده ويژه بلر عالي رتبه ترين رويارويي بين دولت انگليس و دولت سوريه از زمان حمله به عراق در سال 2003 است. اين ديدار پيش از ديدار توني بلر به منطقه كه قرار است پيش از پايان سال جاري انجام شود، صورت مي گيرد.

داونينگ استريت تاكيد كرد كه اين ديدار به نشانه هيچ گونه تغيير استراتژي از سوي دولت انگليس نسبت به سوريه نبوده است.

به نوشته فايننشال تايمز، بلر اميدوار است كه از اين گفتگوها به عنوان آزمايشي بهره بگيرد كه آيا سوريه نسبت به ايفاي يك نقش سازنده در مذاكرات صلح خاورميانه با اسرائيل جدي است. انگليس همچنين خواهان آن است كه سوريه در مورد ائتلاف نزديك با ايران تجديد نظر كند.

اين اقدام انگليس را همسطح سياست كنوني آمريكا قرار نمي دهد. آمريكا سال گذشته سفير خود را از دمشق خارج كرد،اما يك كميته آمريكايي به رياست " جيمز بيكر" وزير امورخارجه پيشين آمريكا هم اكنون در حال بررسي گزينه هاي آمريكا در عراق است و ممكن است پيشنهاد تماس مجدد با سوريه را بر سر آينده عراق مطرح كند.

ارتباط غرب با سوريه پس از ترور رفيق حريري نخست وزير سابق لبنان به حد پاييني رسيد.