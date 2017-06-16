به گزارش خبرنگار مهر، بامداد امروز جمعه یک دستگاه خودروی پراید در جاده روستای ونایی حد فاصل دانشگاه آزاد و پاسگاه گلدشت واژگون شد که در اثر آن ۴ سرنشین خودرو مصدوم شدند.

بر اساس گزارش اورژانس شهرستان بروجرد، ساعت ۱:۵۶ دقیقه بامداد امروز موضوع تصادف به مرکز پیام اورژانس ۱۱۵ بروجرد گزارش شد که بلافاصله تیم عملیاتی پایگاه ۵۱۱ شهرک اندیشه به موقعیت حادثه اعزام شد.

بررسی کارشناسان اعزامی کد ۵۱۱ حاکی از مصدومیت ۴ سرنشین خودروی واژگون شده داشت و در نتیجه درخواست اعزام تیم های کمکی صورت گرفت.

در پی این درخواست ۲ تیم عملیاتی از پایگاه ۵۰۹ شهید بروجردی به موقعیت اعزام شده و پس از انجام اقدامات اولیه درمانی هر ۴ سرنشین حادثه دیده را به بیمارستان شهید چمران منتقل کردند.

بر اساس این گزارش، در این حادثه پرسنل آتش نشانی شهرستان بروجرد نیز بنا به درخواست مرکز پیام اورژانس ۱۱۵ به موقعیت حادثه اعزام شدند.