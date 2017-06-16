تغییر شرایط برگزاری مسابقات شطرنج غرب آسیا از سهمیه ای به آزاد

به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون شطرنج طی روزهای ۸ تا ۱۷ تیرماه میزبان مسابقات قهرمانی غرب آسیا و انتخابی جهان است که درهر دو بخش مردان و زنان و در تهران برگزار خواهد شد. پیش از این هر یک از 13 کشور عضو منطقه مجاز به معرفی یک نماینده در هر یک از بخش های مردان و زنان برای سفر به تهران بودند ضمن اینکه ایران هم به عنوان میزبان مسابقات و همچنین برخوردار شدن از افزایش کسب سهمیه به واسطه امتیاز تعداد استاد بزرگان کشور، هشت نماینده برای این مسابقات مشخص کرده بود.

این در حالی است که بر اساس تغییرات جدید اعمال شده، رقابت های غرب آسیا به صورت آزاد برگزار خواهد شد و بر همین اساس کشورهای شرکت کننده می توانند با بیش از دو نماینده در رقابت های تهران حاضر شوند.

مهرداد پهوان زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد تغییر شرایط برگزاری مسابقات غرب آسیا از سهمیه ای به آزاد توضیح داد و گفت: مسابقات غرب آسیا همیشه به صورت سهمیه ای برگزار می شد در حالیکه در برخی مناطق قاره آسیا مانند شرق آسیا، محدودیتی برای حضور تعداد شرکت کنندگان هر کشور در رقابت های منطقه ای وجود نداشت. این مسئله از یک طرف و از طرف دیگر اهمیت مسابقات غرب آسیا به خاطر اینکه انتخابی جهان به حساب می آید، باعث شده بود تا کشورهای زیادی از منطقه خواستار آزاد بودن تعداد شرکت کنندگان در آن شوند.

وی ادامه داد: این موضوع همزمان توسط فدراسیون شطرنج آسیا و غرب آسیا مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت با آزاد برگزار شدن رقابت ها موافقت شد. بر این اساس هر یک از کشورهای شرکت کننده می توانند با بیش از یک نماینده در هر بخش مردان و زنان در مسابقات تهران شرکت کنند.

رئیس فدراسیون شطرنج همچنین به سوال خبرنگار مهر که در رابطه با «شرایط پذیرش بازیکنان آزاد به لحاظ مالی و اینکه ورودیه برای بازیکنانی که به صورت آزاد در مسابقات شرکت می کنند، چقدر است؟»، توضیح داد و گفت: ورودیه مسابقات 150 هزار دلار است. این مبلغ از بازیکنانی که مهمان فدراسیون ایران هستند یعنی همان بازیکنانی که بر اساس یک سهمیه از پیش تعیین شده در هر بخش مردان و زنان به تهران سفر می کنند، به صورت نصف دریافت می شود اما سایر بازیکنان که به صورت آزاد در مسابقات شرکت خواهند داشت باید این رقم را به طور کامل پرداخت کنند.

پهلوان زاده تصریح کرد: علاوه بر این 100 هزار دلار نیز از همه بازیکنان بابت هزینه های جانبی و ثبت نام و پذیرش دریافت می شود. این هزینه برای تمام بازیکنان و مربیان آنها یکسان است.

وی گفت: قطعا بر اساس تغییرات ایجاد شده، تعداد نمایندگان ایران در مسابقات غرب آسیا نیز از هشت نفر بیشتر خواهد شد. آنچه مسلم است نفرات جدید باید این هزینه را پرداخت کنند.

رئیس فدراسیون شطرنج در پایان یادآور شد: نفرات برتر هر یک از بخش های مردان وزنان در مسابقات غرب آسیا صاحب سهمیه جهانی می شوند. امیدواریم با توجه به امتیازهای میزبانی بتوانیم در کسب این دو سهمیه موفق باشیم.