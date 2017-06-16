تدوین پروژه جامع آموزش قرآنی برای دانشجویان علوم پزشکی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مفدا، دکتر محمدرضا فراهانی در بیست و پنجمین نمایشگاه بینالمللی قرآن، با اشاره به اینکه برنامهها و فعالیتهای خلاقانه آموزشی و ترویجی قرآنی بسیار کم است، گفت: تلاشمان این بوده است که در بخش «قرآن و سلامت» نمایشگاه بینالمللی قرآن کریم، مباحث مهم و کاربردی چون تغذیه و روزهداری، روزهداری و سلامت و بیماریها و روزهداری که برای مردم مفید است، ارائه دهیم و بتوانیم زمینه آشنایی هر چند مختصری در این موضوعات برای مردم فراهم کنیم.
وی با اشاره به اهمیت جذب حداکثری جوانان و دانشجویان در فعالیتهای فرهنگی و بالاخص قرآنی گفت: در زمینه آموزش و ترویج قرآن در چند دهه اخیر برای بزرگسالان و نخبگان، برنامه و فعالیت شایسته و جامعی، ارائه نشده است.
فراهانی افزود: معتقدم در هر زمینهای کار آموزشی باید پایه و اساس قرار بگیرد لذا اگر در حوزه قرآنی برنامه آموزشی مناسبی تدارک دیده باشیم فضا برای حوزههای دیگر از جمله فعالیتهای تبلیغی و ترویجی نیز فراهم میشود و در پی آن جذب حداکثری جوانان نیز اتفاق میافتد.
وی یادآور شد: برای مثال اگر در حوزه ترویجی و تبلیغی محصولاتی با موضوع قرآنی مانند یک کلیپ یا یک فیلم تهیه شود، کسانی که آموزشهای لازم را در حوزه قرآنی دیده باشند و شناخت مناسبی در مورد قرآن داشته باشند بیشتر جذب آن محصولات میشوند و بیشترین استفاده را از آن میبرند.
معاون وزیر بهداشت با اشاره به اهمیت آموزش هنر تلاوت و روانخوانی قرآن در کنار درک مفاهیم قرآنی بیان داشت: باید آموزشهای جامعی را در حوزه قرآنی تدوین کنیم اما تاکنون بیشتر برنامههای آموزشی تدوین شده به بحث آموزش در غالب روخوانی و روانخوانی پرداخته است، در حالی که یک برنامه جامع باید در برگیرنده اجزای مختلف آموزشی، شامل هنر روخوانی و تلاوت و درک مفاهیم قرآنی باشد.
وی گفت: البته موضوع دیگری که نباید نادیده گرفته شود موضوع سبک زندگی اسلامی و قرآنی است که خود به تنهایی یک موضوع قابل تامل و بررسی است.
معاون وزیر بهداشت با تشریح برنامههای قرآنی مورد نیاز برای دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی، بیان داشت: در حال تدوین یک پروژه جامع آموزشی در حوزه قرآنی هستیم که فکر میکنم یک روش بسیار جذاب آموزش قرآن برای دانشجویان باشد. در واقع این پروژه آموزشی در ارتباط با حوزه سلامت طراحی میشود و برای دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی در نظر گرفته شده است.
وی افزود: در این طرح آموزشی ما به مباحثی چون بررسی موضوع آیات در حوزه سلامت و ارتباط آموزههای قرآنی و دستورات این کتاب آسمانی در حوزه بهداشت و درمان میپردازیم . این طرح به گونهای تدوین شده است که وقتی فردی مورد آموزش قرار میگیرد از همان ابتدا به صورت جامع با معانی و مفاهیم قرآنی، واژگان قرآنی و همچنین با هنر تلاوت و سبک زندگی قرآنی آشنا میشود.
فراهانی در ادامه برگزاری جشنواره قرآن و عترت وزارت بهداشت را یکی از مهمترین برنامههای ترویجی وزارت بهداشت خواند و گفت: برنامه دیگری که در معاونت فرهنگی وزارت بهداشت تدوین کردهایم وسعت بخشی به بخشهای مختلف جشنواره قرآن و عترت و تلفیق این بخشها با هنر است. در واقع در جشنواره قرآن و عترت وزارت بهداشت سعی کردهایم که از ابزار هنر برای ترویج قرآن استفاده کنیم.
معاون وزیر بهداشت با اشاره به اهمیت خلاقیت در برنامههای قرآنی تصریح کرد: چه در وزارت بهداشت و چه در کل کشور، منابع انسانی که بتوانند در زمینه قرآنی برنامه و طرحی خلاقانه داشته باشند، بسیار کم هستند.
وی گفت: در واقع در زمینه برنامهریزی برای تربیت جوانان خلاق در حوزههای قرآنی ضعیف عمل کردهایم و معتقدم در رابطه با نوآوری در حوزه قرآنی با یک فقر ایده مواجه هستیم. البته امیدوارم با کارهای بنیادی و زیر بنایی که شروع کردهایم بتوانیم هرچه زودتر به نتیجه مطلوب برسیم.
فراهانی یکی از مهمترین زمینههای پژوهشی مورد نیاز جامعه را بحث قرآن و سلامت نامید و خاطرنشان کرد: حوزه پژوهشی قرآن و سلامت بسیار مورد نیاز جامعه است و بسیار جای کار دارد. آنچه که در این زمینه در قالب پژوهش در دست اجرا داریم، بسیار ناچیز است. البته در حوزههای دیگر چون اقتصاد و قرآن، قرآن و حقوق و ... کارهای خوبی انجام شده، اما در حوزه قرآن و سلامت بسیار جای کار وجود دارد.
وی خاطرنشان کرد: تلاشمان این بوده است که در بخش «قرآن و سلامت» نمایشگاه بین المللی قرآن کریم، مباحث مهم و کاربردی چون تغذیه و روزه داری، روزه داری و سلامت و بیماریها و روزه داری که برای مردم مفید است، ارائه دهیم و بتوانیم زمینه آشنایی هر چند مختصری در این موضوعات برای مردم فراهم کنیم.
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