جشنواره قرآنی در مالزی گشایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، بخش نخست جشنواره «فرهنگ و هنر: خوشنویسی اسلامی هنرمندان ایران و مالزی» روز چهارشنبه ۲۴ خرداد با حضور مرضیه افخم، سفیر ایران در مالزی و جمع کثیری از اساتید و هنرمندان خوشنویس قرآنی دو کشور در موزه هنرهای اسلامی مالزی افتتاح شد.

همچنین در سمینار «بررسی سیر تاریخی هنر خوشنویسی و کتابت قرآن در ایران و مالزی؛ گذشته، حال و آینده» که در حاشیه برگزاری این جشنواره و در موزه هنرهای اسلامی مالزی برگزار شد، استادان ایرانی و مالزیایی یافته‌های علمی و تجربی خود را برای شرکت‌کنندگان تشریح کردند.

این جشنواره که به همت رایزنی فرهنگی ایران در مالزی و موزه هنرهای اسلامی این کشور در کوالالامپور (پایتخت) برگزار شده است، تا دوم تیر ماه ادامه خواهد یافت.

در این جشنواره علاقمندان به هنرهای قرآنی و خوشنویسی اسلامی در مالزی از سخنرانی‌ها و کارگاه‌های آموزشی این حوزه بهره برده و اساتید و کارشناسان ایران و مالزی در بخش خوشنویسی به تبادل تجربیات و دستاوردهای خود می‌پردازند.

در سمینار تخصصی هنر خوشنویسی اسلامی که در نخستین روز این جشنواره در موزه هنرهای اسلامی مالزی برگزار شد، استاد حمیدرضا قلیچ‌خانی، خوشنویس، مدرس و محقق ایرانی در سخنانی به سیر «خط و خوشنویسی معاصر ایرانی» و معرفی ویژگی‌های خط نستعلیق در دوره‌های تاریخی مختلف ایران به ویژه از دوران صفوی و پس از آن به ویژه پس از پیروزی انقلاب اسلامی پرداخت.

وی در بررسی این سیر تاریخی، تصویر آثاری از اساتید این هنر در نسل‌های پیشین از جمله حسین زنده‌رودی، محمد احصایی، رضا مافی و جلیل رسولی را برای شرکتظکنندگان در سمینار نمایش داد.

وی در ادامه برترین‌های این هنر را از چهار نسل گذشته تاکنون معرفی و به تأسیس انجمن خوشنویسان ایران که از سال ۱۹۵۰ فعالیت خود را با همکاری اساتیدی همچون حسن میرخانی، حسین میرخانی، مهدی بیانی، علی‌اکبر کاوه و ابراهیم بوذری آغاز کرده است، اشاره کرد.

امیرحسین ذکرگو، دیگر استاد ایرانی دانشگاه اسلامی مالزی بود که در ادامه این نشست به موضوع «سبک‌های خطاطی اسلامی: تحول صوت به شکل» پرداخت و به معرفی نظریه‌ای تحت عنوان «نظریه ارتباط بین سبک کتابت و بیان» اشاره کرد.

وی گفت: هنگامی که یک متن از یک کشور به کشور دیگر می‌رود دچار تحول می‌شود و تغییر شکل می‌دهد؛ اما « بیان» همواره قابل تشخیص است.

وی در ادامه با ذکر مثالی گفت: فردی که به زبان خارجی صحبت می‌کند در صورتی که این زبان، زبان مادری‌اش نباشد، اگر به محل زندگی وی آشنایی داشته باشیم می‌توان هویت فرد را از نحوه سخن گفتنش تشخیص داد.

استاد ایرانی دانشگاه اسلامی مالزی با اشاره به اینکه هنر خوشنویسی با خارج از شدن از مرزها دچار تحولاتی شده است، به عنوان نتیجه‌گیری گفت: کلمه، روح زبان است، زبان به صورت صوتی و بصری بیان می‌شود و عوامل متعددی باعث می‌شود نوشتن خط، عناصر فرهنگی را در خود جای دهد.

در ادامه این جشنواره رز ماهواتی احمد زکریا از مالزی نیز در خصوص «تذهیب نسخه خطی در مالزی» و نور ازلین حمیدون، در باره سیر «خط اسلامی در مالزی» به بیان دیدگاه‌های خود پرداختند.

برگزاری کارگاه آموزشی خط نستعلیق، خط نقاشی و نگارگری ایرانی از دیگر برنامه‌های این جشنواره فرهنگ و هنر ایران و مالزی است که از فردا کار خود را آغاز خواهد کرد.

در این برنامه، محمدعلی قربانی، از اساتید خوشنویسی ایران در یک جلسه به معرفی خط نستعلیق و در جلسه‌ای دیگر ندا ذوقی و محمد طریقتی از هنرمندان نگارگری ایرانی به معرفی هنر تذهیب و حجت رنجبر به معرفی تکنیک‌های خط نقاشی به هنرآموزان مالایی خواهند پرداخت.

سومین بخش از این جشنواره قرآنی به کتابت مشترک سوره «یاسین» توسط هنرمندان ایرانی و مالزیایی اختصاص دارد که با سبک خوشنویسی و تذهیب هنرمندان ایرانی و مالایی صورت گرفته و محصول این کار مشترک در بخش چهارم فستیوال در معرض دید عموم گذاشته خواهد شد.

بخش چهارم این جشنواره برپایی نمایشگاه «خوشنویسی و نگارگری هنرمندان ایرانی» در کوالالامپور است.

در این نمایشگاه، آثاری از محمدعلی قربانی، علی طاووسی، سهراب مرزبان، حجت رنجبر و امیرحسین ذکرگو و هنرمندان نگارگر محمد طریقتی و ندا ذوقی، هنرمندان ایرانی در بخش خوشنویسی و نگارگری به نمایش گذاشته خواهد شد.