به گزارش خبرنگار مهر، ادبیات اسپانیا از جنگ داخلی تا پایان قرن بیستم، آینه تمام نمای فضای اجتماعی و فرهنگی تمام آن سالهاست. این آثار گویای روحیه نسلهای مختلف نویسندگانی است که واقعیت جاری در آن دوره را روایت میکنند. آثار این نویسندگان بازتاب روند تحول روحیات اجتماعی است که گاهی دنیای پیرامون را توصیفی و تفسیر میکند و گاهی به مبارزه با آن برمیخیزد.
این کتاب معرف نسلی از نویسندگان است که فصلی نو از تاریخ ادبی اسپانیا را خلق کردهاند؛ دورانی که حاصل بُغم و خشم سالهای جنگ، نارضایتی و خفقان استبداد و آزادی و گشایش دموکراسی است.
زخم، فرانسیسکو آیایلا/ ماشین نو، فرانسیسکو گارسیا پابُن/ تقصیر قصور، آنا ماریا ماتوته/ کرکس، رامون خ. سِندِر/ خداحافظی، ایگناسیو آلدِکوتا/ ترسهای پنهان، لوئیس ماتئو دیِس/ یک صدای عجیب، خوان ادواردو سونیِگا/ پسربچه گرگنمای سینما ماری، خوسه ماریا مورینو/ اسبها، خورخه فِرّر ویدال، بازوهای ایگرگ، آنتونیو پِریِرا/ او کلکش را میکند، خوان خوسه میّاس و دروغهای کشدا، آلبارو پومبو، عناوین داستانها و نوینسندگان آنها را در کتاب حاضر تشکیل میدهند.
کتاب ۱۸۶ صفحهای «دودکش بدون دود» با ترجمه علی اکبر فلاحی در شمارگان ۱۰۰۰ نسخه و با بهای ۱۳ هزار تومان از سوی انتشارات شورآفرین منتشر و روانه کتابفروشیها شده است.
