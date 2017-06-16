۲۶ خرداد ۱۳۹۶، ۱۴:۲۵

کتانه افشاری‌نژاد به «شرق دور، شرق نزدیک» پیوست

کتانه افشاری‌نژاد در نمایش «شرق دور، شرق نزدیک» به کارگردانی حمیدرضا نعیمی به ایفای نقش می‌پردازد

به گزارش خبرگزاری مهر، کتانه افشاری نژاد به عنوان جدیدترین بازیگر نمایش «شرق دور شرق نزدیک» به کارگردانی حمیدرضا نعیمی معرفی شد. با اضافه شدن این بازیگر، ایفاگران نقش‌های این نمایش تکمیل شدند.

پیش از این حضور حامد بهداد، بهناز نازی، کامبیز امینی، محسن گودرزی، مرجان فریقی و بهار نوحیان به عنوان بازیگر در این نمایش قطعی شده بود.

متن این نمایش را حمیدرضا نعیمی به نگارش درآورده است. «شرق دور ، شرق نزدیک»، تابستان امسال در سالن استاد سمندریان تماشاخانه ایرانشهر روی صحنه خواهد رفت.

عواملی که حضورشان در این نمایش قطعی شده است عبارتند از: طراح صحنه: رضا مهدی زاده، طراح لباس: ادنا زینلیان، طراح نور: رضا حیدری، طراح صدا: فرشاد جوان، طراح گریم: ماریا حاجیها، طراح حرکت: محسن گودرزی، طراح پوستر و بروشور: کامیار لبافان، موسیقی: علیرضا عبدالکریمی، مشاور رسانه ای: آیدا اورنگ.

آروین موذن زاده

