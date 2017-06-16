به گزارش خبرنگار مهر. حجت‌الاسلام عباس امینی ظهر آدینه در خطبه‌های نماز جمعه شاهرود به میزبانی مصلی بزرگ پیامبر اکرم(ص) این شهر بابیان اینکه عدالت امیر المومنان(ع) باید سرلوحه عملکرد مسئولان و نهادینه شود، ابراز داشت: مدیران با اجرای عدالت در راستای جلب اعتماد و امید نسبت به انقلاب حساس باشند تا به ارزش‌های انقلاب به‌واسطه عملکرد بد آن‌ها لطمه و آسیب وارد نشود.

وی افزود: جنگ‌های امروزی درنهایت ناجوانمردی است که نشان می‌دهد بهره‌ای از سیره اهل‌بیت (ع) در کشورهای همسایه به چشم نمی‌خورد لذا محاصره دارویی و تحریم‌های ظالمانه باید برچیده شود.

تصمیم‌گیری مدیران بر طبق منافع ملی باشد

خطیب جمعه شاهرود با اشاره به دیدار اخیر مسئولان نظام با رهبر معظم انقلاب ابراز داشت: فارغ از اینکه افراد به چه کسی رأی دادند مهم‌ترین اصل اعتماد عمومی به قانون اساسی است که رهبر معظم انقلاب هرکجا لازم بود به مسئولان تذکر لازم را دادند.

امینی ادامه داد: تصمیم‌گیری‌های مدیران باید بر طبق منافع ملی و منطقه‌ای باشد و نباید بر تخیل و توهم تصمیم سازی کرد بلکه باید مبنای کار دین اسلام، انقلاب و ارزش‌ها و بیشینه تاریخی ملت ایران باشد و از تصمیم‌گیری‌های معارض با این سه عنصر خودداری شود.

وی افزود: دشمن می‌کوشد تا از طریق مختلف این سه عنصر را تحت تأثیر قرار دهد لذا باید همواره مراقب ایجاد فضای دوقطبی که مدنظر استکبار است، هوشیار باشیم برخی از افراد در داخل کشور با صراحت یا با عمل انقلاب زدایی می‌کنند که باید گفت اجازه این کار به هیچ احدی داده نخواهد شد.

ازجمله آتش به اختیار سو برداشت نشود

خطیب جمعه شاهرود بابیان اینکه آتش به اختیار مسئله‌ای مربوط به زمان کنونی نیست بلکه از دوران گذشته نیز وجود داشت، بیان کرد: آتش به اختیار برای این مطرح شد تا افرادی که دل درگرو اسلام و نظام‌دارند را حساس کند، مبنای جمله این است که نباید در اقدامات خوب فرهنگی منتظر دستورالعمل بود لذا برخی افراد با سو تعبیر این جمله می‌کوشند تا اهداف خود را در جامعه عملیاتی کنند.

امینی بابیان اینکه باید به ظرفیت‌های علمی و استعدادهای جوان جامعه توجه شود، ابراز داشت: آمریکایی‌ها با اصل جمهوری اسلامی در تضاد هستند لذا تا زمانی که به انقلاب و نظام پایبند هستیم آن‌ها نیز دشمن ما خواهند بود.

وی افزود: ناکارآمدی یک وزارت خانه را نباید به‌کل نظام تعمیم داد چراکه این‌گونه تحلیل‌های غلط کشور را بااین‌همه رشد علمی دچار بحران می‌کند و این همان اهدافی است که دشمن از جوانان مطالبه دارد لذا باید از فساد مدیران جلوگیری کرد نه اینکه با عملکرد خود به‌گونه‌ای به آن دامن بزنیم که اعتماد عمومی از جامعه سلب شود.

شرکت درراه پیمایی روز قدس وظیفه ملی است

خطیب جمعه شاهرود ضمن تأکید بر اینکه قرآن کریم تاریخ‌مصرف ندارد و باید در شب‌های ماه رمضان توجه به آن افزون‌تر شود، ابراز داشت: توجه به تقوا در لیالی قدر بسیار سفارش شده است و باید توجه داشت بهره‌مندی از ایام مبارک ماه رمضان می‌تواند زمینه انسان‌سازی و معرفت‌شناسی را تقویت کند، لذا امیدواریم در آخرین شب قدر با حضور در مساجد و تکایا بتوانیم از این خوان نعمت الهی بهره‌مند شویم.

امینی در ادامه تصریح کرد: توجه به سیره اهل‌بیت (ع) و سبک و روش ایشان به‌ویژه امام علی(ع) باید سرلوحه امور قرار گیرد چراکه هر چه بیشتر به فضائل اهل‌بیت (ع) نزدیک‌تر شویم درواقع معرفت‌شناسی را در وجود خود تقویت کرده‌ایم.

وی همچنین با یادآوری فرارسیدن روز جهانی قدس افزود: این روز به همه مستضعفان جهان تعلق دارد لذا باید با حضور گسترده در راهپیمایی روز قدس خشم و انزجار خود را نسبت به ابرقدرت‌های شرق و غرب نشان دهیم تا بدانند ملت‌های مسلمان همواره پشتیبان و یاور هم بودن و در برابر ظلم سکوت نخواهند کرد.

کسب تقوا محصول روزه‌داران است

خطیب جمعه شاهرود همچنین بابیان اینکه کسب تقوا محصول همه عبادات روزه‌داران است، ابراز داشت: خداوند همه پنهان و آشکار انسان را می‌بیند و اگر به این صفات اعتقاد داشته باشیم همه نفاق‌ها از بین می‌رود و این مهم‌ترین جلوه تقوا محسوب می‌شود.

امینی بابیان اینکه برخلاف پدیده‌های وهابیت پیامبر اکرم(ص) و امام علی(ع) زنده است، تصریح کرد: نهج‌البلاغه برای زندگی بشر امروز است و اگر نامه امیر المومنین به مالک اشتر موردتوجه واقع شود منشور حکومت‌داری بشریت خواهد شد.

وی افزود: باید دید شیعیان تا چه میزان از فضائل علی (ع) بهره‌مند شدند که باید گفت عبادت و تقوا و بالاتر از آن نماز و بندگی ازجمله شاخص‌های آن حضرت محسوب می‌شود.