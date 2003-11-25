وزارت بهداشت مربي كارآفريني تربيت مي كند

مسئول اطلاع رساني دفتر امور فرهنگي، اجتماعي و دانشجويي وزارت بهداشت، در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر، با اعلام اين خبر افزود:" نخستين دوره آموزشي به اين منظور بعد از ماه رمضان در دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي براي بيش از 30 نفر از اعضاي هيات علمي دانشگاههاي مختلف علوم پزشكي برگزار مي شود."

حميد انصاري افزود:" افزون بر آينكه اين طرح در وزارت علوم نيز در دست بررسي است ، بخش مربوط به رشته هاي مختلف پزشكي و فارغ التحصيلان اين رشته ها به دفتر امور فرهنگي، اجتماعي و دانشجويي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي واگذار شده است."

وي افزود:" در تدوين و اجراي دوره هاي كارآفريني ، برگزاري دروره هاي كارآفريني، بررسي مطالعات كارآفريني، اتمام پروژه هاي نظري و كاربردي دانشجويان در زمينه كارآفريني و تاليف، ترجمه و چاپ اسناد و مدارك علمي و پژوهشي در زمينه كار آفريني در بخش بهداشت و درمان پيش بيني شده است."