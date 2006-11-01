راه اندازي گشت ساحلي در خزر و خليج فارس

دكتر محمد باقر نبوي در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ساختار راه اندازي گشت ساحلي در سازمان حفاظت محيط زيست تدوين شده است و اين امر در سازمان تحت بررسي قرار دارد.

وي تصريح كرد: رايزيني لازم جهت تهيه شناورها با كشورهاي حاشيه آب هاي درياي خزر و خليج فارس صورت گرفته و پيش بيني مي شود تا پايان سال راه اندازي اين گشت در آب هاي شمالي و جنوبي كشور باشيم.

نبوي گفت: با توجه به اينكه قايق ها و نفتكش ها مشكلات عديده اي براي محيط زيست دريايي ايجاد مي كنند ، بنا داريم با راه اندازي گشت ساحلي تا حد امكان در جهت كنترل آب هاي شمالي و جنوبي كشور وارد عمل شويم.

وي اظهار داشت: بر اساس توافقات صورت گرفته گشت ساحلي به صورت آزمايشي در آب هاي شمالي و يا جنوبي كشور طي چند ماه آينده اجرا خواهد شد و در صورتي كه مشكلي خاصي وجود نداشت اين طرح در آب هاي شمالي و جنوبي اجرايي خواهد شد.

مديركل محيط زيست دريايي سازمان حفاظت محيط زيست در ارتباط با نتيجه بازديد مسئولان سازمان راپمي از نيروگاه اتمي بوشهر جهت تاييد رعايت مسائل زيست محيطي در منطقه ، گفت: گزارشات مسئولان حاكي از رضايت و نظر مساعد آنان در زمينه رعايت مسائل زيست محيطي در نيروگاه است.

وي خاطر نشان كرد: در گزارش گروه بازديد كننده آمده است استاندارهاي زيست محيطي در نيروگاه رعايت شده و مشكل خاصي در زمينه احتمال آلايندگي زيست محيطي مشاهده نمي شود اما بايد وضعيت با فعالي شدن نيروگاه نيز مورد بررسي دقيق قرار گيرد.