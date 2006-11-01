زمينه براي گفتگوي مستقيم ايران و آمريكا درباره عراق آماده است

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري فرانسه، محمد خاتمي گفت : تصورنمي كند ايران درعراق مداخله نظامي مي كند، هر چند سوء ظنهايي مبني براينكه تهران شبه نظاميان شيعه درجنوب عراق را تجهيزمي كند، وجود دارد.



وي در پاسخ به اين سوال كه آيا ايران آماده مذاكرات مستقيم با آمريكا درباره عراق است؟ پاسخ داد: از طريق يك فعاليت بين المللي تحت نظارت سازمان ملل متحد، تصور مي كنم كه زمينه براي انجام چنين كاري آماده است .



رئيس جمهوري سابق ايران همچنين خاطرنشان كرد كه من قويا معتقدم ايران هيچ مداخله نظامي درعراق ندارد .



وي همچنين درباره اوضاع عراق تصريح كرد كه امنيت درعراق براي ما كاملا مهم است، زيرا هرچيزي كه به امنيت عراق يا به تشديد خشونت بين شيعه و سني و بي ثباتي كمك كند؛ در درجه اول ضرر آن متوجه ايران خواهد شد .



خاتمي همچنين درباره برنامه هسته اي ايران با بيان اينكه ايران درتلاش براي توسعه تسليحات هسته اي نيست؛ بيان داشت كه هيچ هدف و منظوري براي دستيابي به هرگونه تسليحات هسته اي وجود ندارد .



وي خاطرنشان كرد: تسليحات هسته اي و اسرائيل، هند و پاكستان كه همه اعضاي باشگاه هسته اي هستند، يك مشكل است.

وي تاكيد كرد كه ايران تسليحات هسته اي ندارد و هيچ قصد و هدفي در اين زمينه ندارد.



محمد خاتمي رئيس جمهوري سابق ايران براي دريافت يك مدرك افتخاري از دانشگاه سنت اندوز دراسكاتلند درانگليس به سرمي برد.



وي قرار است درسفر سه روزه خود به لندن درمركز پژوهشي موسسه سلطنتي امور بين الملل در لندن و دانشگاه آكسفورد سخنراني كند .