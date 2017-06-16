روز قدس روز اتحاد و مبارزه با استکبار جهانی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید علی صالح موسوی اعظم در خطبه های نماز جمعه یاسوج افزود: روز قدس روز بزرگی است و دشمنان نظام و اسلام حال تلاش برای ایجاد جدایی و تفرقه بین مسلمانان هستند که اتحاد و همدلی در روز قدس مشتی بر دهان دشمنان و استکبار است.

موسوی اعظم تصریح کرد: باید قدرت جهان اسلام را در همه حوزه ها به منصه ظهور گذاشته و به رخ دشمنان بکشیم و راهپیمایی روز قدس یکی از عوامل عزت مسلمین است.

موسوی اعظم با اشاره به شبهای قدر و شهادت حضرت علی (ع) و بیان برخی از خصوصیات ایشان ابراز داشت: عدل و عدالت، ساده زیستی و امانت داری از جمله ویژگی های حضرت علی (ع) بود.

وی افزود: مسئولان باید امانت داری را از امام علی بیاموزند و باید بدانند که خیانت به بیت المال مسلمین بزرگترین و دردناک ترین گناه است.

امام جمعه موقت یاسوج با بیان اینکه ملت ایران هیچ زمانی در پیشبرد و پیشرفت اهداف و کارهای خود ناامید نخواهد شد تاکید کرد: هیچگاه نباید از رحمت الهی ناامید شد و یکی از گناهان کبیره ناامیدی از نعمت های الهی است.