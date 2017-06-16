حریفان آزادکاران اوزان ۵۰ و ۱۲۰ کیلوگرم ایران مشخص شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت های کشتی آزاد جوانان قهرمانی آسیا از فردا (شنبه) و به مدت دو روز در شهر تایچونگ کشور چین تایپه (تایوان) برگزار می شود.



مراسم وزن کشی اوزان ۵۰ و ۱۲۰ کیلوگرم این رقابت ها بعد از ظهر امروز (جمعه) برگزار شد که در وزن ۵۰ کیلوگرم علی فاتحی در دور اول به مصاف «اناربک سیدیبیکوف» از قرقیزستان می رود و در صورت پیروزی بر این حریف در مرحله نیمه نهایی با برنده کشتی میان نمایندگان کشورهای قزاقستان و چین تایپه مبارزه خواهد کرد در این وزن ۶ کشتی گیر حضور دارند.



در وزن ۱۲۰ کیلوگرم که ۹ کشتی گیر به روی باسکول رفته اند، شایان جلیل زاده پس از استراحت در دور اول در دور دوم با «امیل آشیرعلیف» از قرقیزستان کشتی می گیرد.



رقابت های اوزان فوق فردا (شنبه) و رقابت های اوزان ۵۵، ۶۰، ۶۶، ۶۴، ۸۴ و ۹۶ کیلوگرم روز یکشنبه برگزار می شود.