صلح طلبي و عدالت خواهي بدون گفتگو ميسر نمي شوند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از منابع اينترنتي، سيد محمد خاتمي رئيس مؤسسه بين المللي گفتگوي فرهنگها و تمدنها پس از دريافت دكتراي افتخاري تاريخ از اين دانشگاه سخنراني خود را با محوريت " دوستي بي مرز" ايراد كرد.

وي با تأكيد بر اينكه ضرورت گفتگو آشكارتر از پيش شده است، افزود: امروز شايد هيچ صلح طلب عدالت خواهي نباشد، مگر اينكه بر ضرورت گفتگو تأكيد كند.

خاتمي در اين سخنراني اعلام كرد: اگر چه در نگاه اول ممكن است گفتگو امري بديهي، آسان، روزمره، تكراري و بي مانع به نظر رسد اما گفتگو جرياني بسيار پيچيده، دير ياب، بديع و گرفتار موانع بي پايان است كه گاهي تا مرز محال، پيش مي رود.

وي با مرور مسئله "فهم" در فرآيند گفتگو و نحوه برداشت از مفاهيم "ما" و "ديگران"، ادعاهاي فردگرايان و خوش ‌باوريهاي آنان در مورد نسبت مستقيم ميان گسترش فردگرايي و كاهش خشونت را مورد ترديد قرار داد.

رئيس مؤسسه گفتگوي فرهنگها و تمدنها گفت: دنيا به واسطه انواع تنشها و مناقشات از جمله مناقشات ديني مورد تهديد قرار گرفته است.

سيد محمد خاتمي در سخنراني خود با اشاره به نامه امام علي(ع) به مالك اشتر كه توصيه كرده است با مردم با محبت رفتار كنيد گفت: اگر فردي در اعتقادات ديني با من سهيم نباشد بي ترديد آن فرد نيز قابل احترام و شايسته رويكرد محبت چون تمام انسانها است. صداي امام ما، صدايي روشن است كه نه تنها تساهل، بلكه بالاتر از آن يعني محبت بي مرز را آموزش مي دهد.

وي با ذكر فرازي از اين نامه با مضمون "همه مردم يا با تو در دين مشترك هستند و يا در خلقت" گفت: مي توان در مرزهاي ديني و جغرافيايي و سياسي بود اما يكديگر را بي مرز دوست داشت. دوستي بي مرز جهان را نجات خواهد داد.

خاتمي شب گذشته پس از دريافت دكتراي افتخاري خود با استقبال و تشويقهاي بسيار شركت كنندگان مراسم رو به رو شد و همچنين مؤسسه ايران شناسي دانشگاه سنت اندروز را نيز افتتاح كرد.

پرفسور مايكل بنتلي رئيس دانشكده تاريخ دانشگاه سنت اندروز گفت: خاتمي ايده ها و تعهد به گفتگوي ميان فرهنگها را تجربه كرده است.

در مراسم افتتاح مؤسسه ايران شناسي اين دانشگاه خاتمي با دكتر برايان لينگ رئيس و دكتر علي انصاري نايب رئيس اين مؤسسه ديدار كرد.

دكتر لينگ گفت: هدف سنت اندروز از اين اقدام تقدير از مردي بوده كه ديدگاه و خواسته وي گفتگو براي رفع مناقشات است.

در برنامه سفر رئيس مؤسسه بين‌المللي گفتگوي فرهنگها و تمدنها ملاقات با دكتر "روآن ويليامز" اسقف اعظم كليساي كانتربري و همچنين شركت در دو نشست ويژه گفتگوي بين اديان كه توسط اين كليسا برگزار مي‌شود، پيش بيني شده است.

در ادامه اين برنامه در روز پنجشنبه همچنين ديداري با اسقفهاي عضو مجلس اعيان در پارلمان انگليس انجام مي شود و خاتمي روز جمعه در بازديدي از آكسفورد در دانشكده "سنت آنتوني" دانشگاه اين شهر سخنراني مي كند.

مركز اسلامي انگليس، شوراي مسلمانان بريتانيا و كانون توحيد نيز به مناسبت سفر رئيس جمهوري سابق ايران به ترتيب برنامه‌هاي ديدار با خانواده‌هاي ايرانيان، گفتگو با شخصيتهاي اسلامي انگليس و سخنراني براي دانشجويان ايراني در انگليس را پيش بيني كرده است.