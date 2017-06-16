مسئولان از امام علی( ع) الگو بگیرند/ فتنه خط قرمز است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد حمیدی نژاد در خطبه‌های امروز نماز جمعه آبدان اظهار داشت: حضرت علی ( ‌علیه السلام ) کسی است که عالم بزرگ اهل سنت بیش از ۲۰۰ آیه قرآن را درباره امام علی ‌علیه السلام ) می داند. در کتب معتبر اهل سنت نقل شده که وقتی آیه ۵ سوره بقره تلاوت شد پیامبر(صلی الله علیه و آله) به امام علی ( ‌علیه السلام ) اشاره و فرمود که این مرد و حزب او رستگارانند. در ذیل آیه ۱۲ سوره یاسین در کتب اهل سنت آمده که پیامبر(صلی الله علیه و آله) فرمود: علی( ‌علیه السلام ) ست که خداوند همه علوم را در او جمع کرده است.

وی اضافه کرد: در ذیل سوره تکاثر پیامبر فرمود از ولایت امیر المومنین سوال می‌شود. نقل شده که پیامبر (صلی الله علیه و آله) فرمود هیچ کس بدون ولایت امام علی ‌( علیه السلام ) نمی تواند از صراط عبور کند. به شهادت تاریخ تنها کسی که در کعبه متولد شد اوست. با این که کعبه همواره در دست دشمنان امام علی (‌علیه السلام ) بوده اما نتوانستند که آثار شکافتن دیوار کعبه در زمان تولد او را بپوشانند. خدا می‌خواهد به مردم بگوید که شما رو به علی(‌علیه السلام ) نماز می خوانید ،برخی رو به علی نماز می خوانند، از از جهالت ولایت علی(‌علیه السلام ) را نمی پذیرند. اگر کسی دنبال حقیقت باشد می داند که امامت و ولایت علی(‌علیه السلام ) تنها صراط مستقیم است.

امام جمعه آبدان خاطرنشان کرد: در کتب مختلف اهل سنت از پیامبر(صلی الله علیه و آله) نقل شده که فرمود ای یاران چیزی به شما یاد دهم که اگر به آن عمل کنید گمراه نمی شوید. فرمود این علی ( ‌علیه السلام ) است او را دوست بدارید و احترام کنید و از او پیروی کنید. او همراه قران است و قران همراه او ست. شما را هدایت می کند و شما را گمراه نمی کند. جبرییل به من خبر داد که بگویم.

وی افزود: اینکه بحث کنیم حق با علی بود یا نه، این اثر را دارد که باید پیرو جانشین پیامبر(صلی الله علیه و آله) باشیم. قرآن می فرماید هر زمانی باید امامی داشته باشید. اگر جانشین پیامبر مشخص شد، امروز ما باید پشت سر امام خود قرار بگیریم. امام امروز امام زمان است و در زمان غیبت او نیز ولی فقیه جانشین اوست که باید پشت سر او قرار بگیریم. بیش از ۳۰ سال قبل از شهادت او پیامبر(صلی الله علیه و آله) برای امام علی ( ‌علیه السلام ) اشک می ریزد. امام علی (‌ع)‌ فرمود بهترین کارها در ماه رمضان چیست؟ پیامبر(صلی الله علیه و آله) فرمود: دوری از گناهان؛ سپس پیامبر بلند بلند شروع کرد به گریه، علتش را پرسیدم، فرمود در ماه رمضان ریختن خون تو را حلال می دانند. کسی که شقی ترین افراد است شمشیر را بر فرق تو می زند و محاسنت را به خون سرت خضاب می کند. (روضه، سوره)

وی با توصیه مجدد به رعایت تقوای الهی، انجام همه واجبات و ترک همه گناهان برای رسیدن به سعادت دنیا و آخرت، تصریح کرد: شب ۲۳ رمضان در پیش است و احتمال قدر بودن آن زیاد است و استفاده ببرید.

حمیدی‌نژاد ادامه داد: امیر المومنین شخصیتی بی نظیر وانقلابی بود و بهترین الگو برای ما است. مسئولین باید به او نگاه کنند. تاکید امام حاضر این است که مسئولین از امام علی( ع) الگو بگیرند. رهبر عزیز فرمود من دیپلمات نیستم، انقلابی هستم برای این است که بدون انقلابی بودن نمی‌توان دم از اسلام واقعی زد. جنگ امام علی همه با مسلمین بود، زیرا او انقلابی است، اگر اسلام در خطر است جای تعامل و مذاکره نیست و باید انقلابی عمل کرد و مقابل افراد حتی اگر مسلمان باشد. برخی انقلابی بودن را بد ترجمه می کنند. رهبر عزیز فرمود در همه موارد باید جذب حداکثری داشته باشند. تا می توانیم روشنگری کنیم. اما اگر عده‌ای بخواهند فتنه به پا کنند باید از دم تیغ بگذرند و مهربانی اشتباه است.

وی گفت: علت اینکه رهبر هر روز از فتنه صحبت می‌کند، چون فتنه خط قرمز است. اگر کسی نداند که فتنه گران بر ضد دین قیام کردند در دینش دچار خلل است. امام علی آنقدر نصیحت می‌کرد در جنگ تا شاید یکی برگردد. اما وقتی که می‌دید کسی هدایت نمی‌شود قاطعانه عمل می‌کرد.این یعنی انقلابی بودن.

حمیدی‌نژاد ادامه داد: امام در دیدار با مسئولین نظام نکات مهمی را بیان فرمودند. خیلی دقت کنید، دروان حساسی و زمان فتنه است. بزرگترین اشتباه مردم زمان علی ( ‌علیه السلام ) این بود که جایگاه امام را ملاحظه نکردند و او را با معاویه مقایسه می کردند. این ها باعث نفاق و فتنه می شوند. برخی می گویند رهبری این گفته، رییس جمهور آن گفته، جایی که رهبری صریح گفت او امام ماست، هر کسی در هر جایگاهی حرفی بزند که با حرف ولی فقیه و قرآن مطابق نباشد حرفش غلط است. او یا جاهل است یا خائن است.