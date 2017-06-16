کشاورز ما بیش از اینترنت به فروش مناسب محصولات خود نیاز دارد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمد علی موسوی جزایری در خطبه های امروز نماز جمعه اهواز با اشاره به سالروز شهادت امام علی (ع) اظهار کرد: شناخت امیرالمومنین برای هر مسلمانی لازم است و هر کس امام علی (ع) را آنگونه که هست نشناسد، بدبخت است. دین را ما باید از طریق ائمه اطهار بشناسیم به همین دلیل است که این امامان را باید به خوبی شناخت.

وی همچنین با اشاره به در پیش بودن روزجهانی قدس افزود: ما به این روز بزرگ که یادگار ارزشمند امام خمینی (ره) است، امید زیادی داریم به همین دلیل با توجه به شرایط خاص منطقه ای، انتظار داریم جمعیت بیشتری نسبت به سال های قبل در این روز و راهپیمایی عظیم آن مشارکت کنند. بی شک مشارکت در این راهپیمایی لبیک گفتن به آرمان بلند امام خمینی است.

آیت الله جزایری، پیروزی رزمندگان اسلام در نبرد با داعش در کشورهای سوریه و عراق را یادآور شد و گفت: درود خدا بر رزمندگان و شهدایی که در برابر این گروهک تروریستی - تکفیری ایستادگی کردند و آنها را از پای درآوردند. رزمندگان در عراق و سوریه، عناصر داعش را در مرز دو کشور به دایره تنگی رسانده اند و به زودی شاهد نابودی داعش خواهیم بود.

نماینده ولی فقیه در استان خوزستان ادامه داد: داعش خود را در حال نابودی می بینند به همین دلیل قصد انتقام گیری از ایران، عراق، سوریه و دیگر کشورهای محور مقاومت را دارند به گونه ای که نشان می دهند در حال دست و پا زدن هستند.

آیت الله جزایری همچنین با اشاره به اینکه دولت اعلام کرده است که اینترنت را به روستاها رسانده است، تاکید کرد: البته این کار ارزشمندی است و روستاهای کشور مستحق دریافت این خدمات هستند ولی کشاورز ما انتظار دارم که گوجه ای که در زمینش می کارد را برداشت کند و روی دستش نماند. آیا در این شرایط اینترنت برای روستاها واجب است یا اینکه محصول دسترنج کشاورز از بین نرود؟ دولت باید برای محصولات کشاورزان ما قیمت تضمین شده تعیین کند تا آنها با علاقه و قدرت بیشتری محصولات تولیدی خود را افزایش دهند.

امام جمعه اهواز گفت: روستاهای ما باید آباد شود و این کار را باید جوانان هر روستا با برنامه ریزی مناسب آغاز کنند. دولت نیز باید در این زمینه کمک کند تا با ارائه خدمات مناسب مثل آموزش و تسهیلات در راه احیای روستاها گام بردارد.