تجهيز 10 هزار روستاي كشور به دفاتر ICT

به گزارش خبرنگار مهر در ساري ، دكتر علي اكبر جلالي شب گذشته در همايش تخصصي سازمان نظام صنفي رايانه اي مازندران در ساري افزود: مراكز ict در 3 هزار و 600 روستاي كشور افتتاح شده است و در طول برنامه چهارم توسعه 10 هزار روستاي كشور به اين دفاتر مجهز مي شود.

وي از دفاتر پست بانك به عنوان پيش نياز دفاتر ict ياد كرد و گفت: تاكنون در يك هزار و 100 روستاي كشور مراكز پست بانك فعاليت دارند.

قائم مقام پژوهشكده الكترونيك دانشگاه علم و صنعت ايران در ادامه با بيان اينكه استعداد جوانان ايراني در زمينه فناوري ارتباطات زباند شده است پيشنهاد داد: اختيار توسعه it و فن آوري اطلاعات كشور را به جوانان واگذار كنند.

جلالي اظهار داشت: كشورمان زماني به توسعه نهائي و مطلوب خواهد رسيد كه در زمينه فن آوري اطلاعات و ارتباطات به موفقيت هاي دست يابد.

وي از مازندران به عنوان استان الگو در جهت تدوين سند راهبردي توسعه it كشور ياد كرد و افزود: نقشه لازم در استان مازندران براي رشد فن اوري اطلاعات ترسيم شده است.

جلالي با اشاره به آغاز به كار روستاهاي it در استان گلستان خاطر نشان كرد: در روستاهاي قرن آباد و شاهكوه امكانات فن آوري اطلاعات تجهيز و تا كنون براي 50 نفر اشتغال ايجاد شده است.

وي در پايان خاطر نشان كرد: اگر مردم به كاربردهاي فن آوري اطلاعات و ارتباطات آگاهي پيدا كنند تقاضاي راه اندازي اين دفاتر در كشور افزايش مي يابد.