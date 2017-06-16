پایان کار فرنگی کاران با ۵ طلا، ۲ نقره و قهرمانی قاطع

به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، رقابت های کشتی فرنگی جوانان قهرمانی آسیا روزهای ۲۵ و ۲۶ خردادماه در شهر تایچونگ کشور چین تایپه (تایوان) برگزار شد و در پایان تیم ایران توسط پویا دادمرز، محمد جواد رضایی، امین کاویانی نژاد، مهدی بالی و امیرمحمد حاجی پور در اوزان ۵۰، ۵۵، ۶۶، ۸۴ و ۱۲۰کیلوگرم صاحب مدال طلا و کرامت عبدولی و امیرمحمد نوروزی در اوزان ۶۰ و ۹۶ کیلوگرم صاحب مدال نقره شد. محمد شربی نیازی در وزن ۷۴ کیلوگرم نیز با شکست مقابل حریفان هشتم شد.



فرنگی کاران ملی پوش کشورمان در این مسابقات با کسب ۷۱ امتیاز مقتدرانه قهرمان این رقابت ها شدند و تیم های قزاقستان و هند، ازبکستان، چین و قرقیزستان نیز به ترتیب با ۵۸، ۵۵، ۵۴، ۴۹ و ۴۸ امتیاز به ترتیب دوم تا ششم شدند.



نتایج کشتی گیران کشورمان در روز دوم این رقابت ها به شرح زیر است:



در وزن ۵۰ کیلوگرم پویا دادمرز پس از استراحت در دور اول در دور دوم با نتیجه ۸ بر صفر وون دونگ هیوک از کره جنوبی را شکست داد وی در دور بعد و در مرحله نیمه نهایی نیز جسوربک اورتیبیکوف از ازبکستان را با نتیجه ۷ بر ۳ شکست داد و راهی دیدار فینال شد. دادمرز در دیدار پایانی نیز با نتیجه ۲ بر یک آلپامیس داستانبک از قزاقستان را شکست داد و به مدال طلا دست یافت.



در وزن ۱۲۰ کیلوگرم امیرمحمد حاجی پور در کشتی نخست یو هائو دای از چین تایپه را با نتیجه ۹ بر صفر مغلوب کرد وی در دور دوم رومان کیم از قرقیزستان را ۷ بر صفر شکست داد و راهی مرحله نیمه نهایی شد. حاجی پور در این مرحله نیز با نتیجه ۸ بر صفر از سد کیسانگ کیم از کره جنوبی گذشت و به دیدار پایانی راه یافت. وی در دیدار فینال ساتیش از هند را با نتیجه ۶ بر ۳ مغلوب کرد و به مدال طلا رسید..



همچنین نتایج کشتی گیران کشورمان در روز نخست این مسابقات نیز به شرح زیر است:



در وزن ۵۵ کیلوگرم محمد جواد رضایی در دور نخست با نتیجه ۸ بر صفر الهام بهرام اف از ازبکستان را شکست داد وی در دوربعد نیز با نتیجه ۱۱ بر یک از سد هی دانگ سون از کره جنوبی گذشت و راهی مرحله نیمه نهایی شد. رضایی در این مرحله مقابل کائو لیگائو از چین با نتیجه ۹ بر صفر به پیروزیرسید و راهی دیدار فینال شد. رضایی در دیدار نهایی ژولامان شارشنبکوف از قرقیزستان را با نتیجه ۴ بر ۴ شکست داد و به مدال طلا رسید.



در وزن ۶۰ کیلوگرم کرامت عبدولی پس از استراحت در دور اول در دور دوم مقابل یرنار فیداخمتوف از قزاقستان با نتیجه ۶ بر صفر به پیروزی رسید و راهی مرحله نیمه نهایی شد وی در این مرحله نیز با نتیجه ۸ بر صفر تالا تالا از چین را شکست داد و به دیدار فینال راه یافت. وی در این دیدار مقابل سیداله تازایف از ترکمنستان با نتیجه ۸ بر ۷ شکست خورد و صاحب مدال نقره شد.



در وزن ۶۶ کیلوگرم امین کاویانی نژاد در دور اول مقابل ایلانا ایلانا از چین با نتیجه ۱۰ بر ۲ به پیروزی رسید وی در دوربعد محمود باخشیلوف از ازبکستان را با نتیجه ۴ بر ۲ از پیش رو برداشت و راهی مرحله نیمه نهایی شد. کاویانی نژاد در این مرحله نیز با نتیجه ۸ بر صفر پاروین کومار از هند را مغلوب کرد و راهی دیدار نهایی شد. وی در دیدار فینال مری بیکنوف از قزاقستان را با نتیجه ۱۲ بر صفر شکست داد و به مدال طلا دست یافت.

در وزن ۸۴ کیلوگرم مهدی بالی پس از استراحت در دور اول در دور دوم سنجر تمیربک از قزاقستان را با نتیجه ۶ بر صفر شکست داد و به دیدار نیمه نهایی راه یافت. وی در این دیدار نیز ارماتبک شرماتوف از ازبکستان را با نتیجه ۴ بر صفر و ضربه فنی مغلوب کرد و راهی دیدار فینال شد. بالی در این دیدار کالیدین آسیکیف از قرقیزستان را با نتیجه ۱۳ بر ۲ از پیش رو برداشت و قهرمان شد.



در وزن ۹۶ کیلوگرم امیرمحمد نوروزی پس از استراحت در دور نخست در دور بعد مقابل دونگ جائه لی از کره جنوبی با نتیجه ۴ بر ۳ به پیروزی رسید وی در دور بعد و در مرحله نیمه نهایی شیگه فومی دیگوچی از ژاپن را با نتیجه ۳ بر ۲ شکست داد و راهی دیدار فینال شد. نوروزی در این دیدار با نتیجه ۲ بر صفر مغلوب تیمور ماماجانوف از ازبکستان شد و به مدال نقره بسنده کرد.



در وزن ۷۴ کیلوگرم محمد شربی نیازی در دور نخست مقابل ساجان از هند با نتیجه ۴ بر ۳ شکست خورد و با توجه به باخت این هندی در مرحله نیمه نهایی، شربی نیازی از دور رقابت ها کنار رفت و هشتم شد.