پایان کار شمشیربازان اسلحه اپه با شکست و حذف طاهر عاشوری

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضایی، طاهر عاشوری، محمد اسماعیلی و محمد کیهانی شمشیربازان اسلحه اپه ایران هستند که امروز جمعه و در دومین روز رقابت های قهرمانی آسیا به مصاف حریفان شان رفتند. در این روز از مسابقات محمداسماعیلی با پنج برد و یک باخت، طاهرعاشوری با چهاربرد و دو باخت، محمدرضایی با چهار پیروزی و دو شکست و محمد کیهانی با سه پیروزی و سه شکست در مرحله مقدماتی به جدول اصلی و حذفی مسابقات راه پیدا کردند.

در ادامه مسابقات محمدرضایی شمشیرباز قرقیزستانی را شکست داد و به مرحله بعد صعود کرد، طاهرعاشوری نیز مقابل حریف سنگاپوری خود به پیروزی رسید و محمد اسماعیلی هم شمشیرباز استرالیایی را شکست داد. این شمشیربازان کشورمان با کسب این نتایج به جمع ٣٢ نفر برتر مسابقات راه پیدا کردند اما محمد کیهانی با شکست برابر حریف ازبسکتانی از صعود بازماند.

در جدول ۳۲ نفره مسابقات، طاهر عاشوری مقابل حریف هنگ کنکی خود به پیروزی رسید اما محمد اسماعیلی و محمد رضایی در این مرحله با وجود ارائه نمایشی قابل قبول به ترتیب مقابل حریفانی از قرقیزستان و قزاقستتان نتیجه را واگذار کردند و به کار خود در این رقابت‌ها پایان دادند.

اما طاهر عاشوری تنها نماینده ایران در مرحله یک هشتم در مصاف با «کیونگ» که قهرمان المپیک و جهان از کشور کره جنوبی شکست خورد و از صعود بازماند.

امروز همچنین رقابت های اسلحه فلوره بانوان هم برگزار شد. در این بخش از هم نمایندگان ایران از صعود به مراحل بالا بازماندند.