۲۶ خرداد ۱۳۹۶، ۱۷:۳۰

تداوم پیشروی های ارتش سوریه در جنوب الرقه

ارتش سوریه به پیشروی های خود در حومه جنوب غربی الرقه ادامه داد و مناطق جدیدی را به کنترل خود درآورد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، منابع سوری از ادامه پیشروی های ارتش سوریه در جنوب اتوبان اثریا-الرصافه- الرقه در حومه جنوب غربی الرقه خبر دادند و اعلام کردند: ارتش سوریه بر روستاهای صهاریج الوهاب و جب الافادوس و جب مشرفه پس از درگیری با داعش مسلط شده است.

در جریان عملیات ارتش سوریه شماری از داعشی ها به هلاکت رسیدند و برخی دیگر زخمی شدند.

در همین حال برخی منابع از نجات عبدالله المحیسنی از سرکردگان جیش الفتح از انفجار انتحاری که وی را در مسجد ابوذر در شهر ادلب هدف قرار داد خبر دادند و اعلام کردند که یک نفر از همراهان وی کشته و ۹ نفر دیگر زخمی شده اند.

اما در درعا در جنوب سوریه گروههای تروریستی با یورش به نیروگاه برق شهر درعا، خسارات زیادی به آن وارد کردند و این نیروگاه را از کار انداختند.

در همین حال منابع سوری از کشته شدن شماری دیگر از غیرنظامیان در حمله هوایی آمریکا به محله های البیاطره و مسجد الجراکسه در الرقه خبر دادند.

