افزايش نرخ حق التدريس كاركنان متخصص وزارت آموزش و پرورش

عليرضا براتيان در گفتگو با خبرنگار مهر ادامه داد: اين امر به دستور وزير آموزش و پرورش و به منظور ايجاد انگيزه كافي در افراد متخصص جهت بهره مندي از توان علمي آنان جهت تدريس انجام شده است.

مشاور وزير آموزش وپرورش درباره تازه ترين خبرهاي مربوط به ارتقاء حقوق و معيشت معلمان گفت: بر اساس اصلاح بخشنامه ساماندهي نيروي انساني و به منظور ارائه تسهيلات به مراكز درماني ، مهدهاي كودك و مدارس (راهنمايي و متوسطه )بزرگسال كه طي سال هاي اخير از معضلات بسيار مهمي به شمار مي رفتند ، اين مراكز از اين پس از نيروي انساني ماهر بهره مند خواهند شد.

وي تصريح كرد: بخشنامه حذف سقف 65 درصد مشموليت بهره مندي از مزاياي ارتقاي شغلي فرهنگيان نيز جهت اجرا ابلاغ شد.

براتيان در ادامه با اشاره به سئوالات پي در پي فرهنگيان در زمينه حق حضور در جلسات اظهار داشت: به منظور ايجاد انگيزه و بهره مندي هر چه بيشتر از توان علمي ، تجربي و تخصصي افراد قرار شد به ازاي حق حضور در جلسات (هر جلسه 2 ساعته) يك بيستم حقوق و فوق العاده هاي مستخدمان اين وزارتخانه به عنوان حق حضور در جلسات منظور شود.

به گزارش خبرنگار مهر ، اين رقم بابت حضور كاركنان در جلسات تخصصي ، امتحاني و... است كه قبلا براي هر 2 ساعت يك هزار تومان پرداخت مي شد.