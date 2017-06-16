  1. ورزش
  2. توپ و تور
۲۶ خرداد ۱۳۹۶، ۱۸:۰۳

شکست تیم ملی بسکتبال در دومین دیدار تدارکاتی برابر چین

شکست تیم ملی بسکتبال در دومین دیدار تدارکاتی برابر چین

تیم ملی بسکتبال نتیجه دومین دیدار تدارکاتی در چین را به تیم ملی این کشور واگذار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، دومین دیدار تدارکاتی تیم ملی بسکتبال در چین امروز جمعه در شهر «چانگچو» و مقابل تیم ملی این کشور برگزار شد. در این دیدار شاگردان مهران حاتمی با نتیجه ۷۲ بر ۶۷ برابر میزبان خود متحمل شکست شدند.

ملی پوشان بسکتبال کشورمان در حالی نتیجه این دیدار را واگذار کردند که در پایان نیمه نخست بازی با نتیجه ۳۶ بر ۳۱ صاحب برتری شده بودند. آنها سه شنبه گذشته نیز در نخستین دیدار تدارکاتی که در شهر دالیان برگزار شد هم موفق به شکست ۶۳ بر ۶۰ چینی ها شده بودند.

طبق برنامه قرار است تیم ملی بسکتبال در چین یک دیدار تدارکاتی دیگر برابر تیم ملی این کشور برگزار کند. این دیدار در شهر «نینگبو» برگزار می شود.

کد مطلب 4006320
زینب حاجی حسینی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها