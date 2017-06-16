شکست تیم ملی بسکتبال در دومین دیدار تدارکاتی برابر چین

به گزارش خبرنگار مهر، دومین دیدار تدارکاتی تیم ملی بسکتبال در چین امروز جمعه در شهر «چانگچو» و مقابل تیم ملی این کشور برگزار شد. در این دیدار شاگردان مهران حاتمی با نتیجه ۷۲ بر ۶۷ برابر میزبان خود متحمل شکست شدند.

ملی پوشان بسکتبال کشورمان در حالی نتیجه این دیدار را واگذار کردند که در پایان نیمه نخست بازی با نتیجه ۳۶ بر ۳۱ صاحب برتری شده بودند. آنها سه شنبه گذشته نیز در نخستین دیدار تدارکاتی که در شهر دالیان برگزار شد هم موفق به شکست ۶۳ بر ۶۰ چینی ها شده بودند.

طبق برنامه قرار است تیم ملی بسکتبال در چین یک دیدار تدارکاتی دیگر برابر تیم ملی این کشور برگزار کند. این دیدار در شهر «نینگبو» برگزار می شود.