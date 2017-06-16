  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۲۶ خرداد ۱۳۹۶، ۱۸:۲۶

مدیرکل آموزش وپرورش چهار محال وبختیاری خبر داد:

درخشش دانش آموزان چهارمحالی در مسابقات جهانی ریاضی

درخشش دانش آموزان چهارمحالی در مسابقات جهانی ریاضی

شهرکرد- مدیرکل آموزش وپرورش استان چهار محال وبختیاری گفت: دانش آموزان مرکز استعداد های درخشان شهید بهشتی شهرکرد در مسابقات جهانی ریاضی سه مدال نقره کسب کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش استان چهار محال وبختیاری، بهروز امیدی اظهار داشت: «سید علی ابو الحسنی»، «محمد رضا احمدی» و «احمد رضا هاشمی» دانش آموزان  مرکز استعداد های درخشان شهید بهشتی شهرستان شهرکرد در مسابقات جهانی ریاضی خوش درخشیدند.

وی با اشاره به این که مسابقات بین المللی ریاضی (IMC) به صورت فردی  هر ساله با شرکت کشورهای مختلف بر گزار می شود، افزود: در این دوره از مسابقات که با شرکت چهار هزار دانش آموز برگزار شد، دانش آموزان مرکز استعداد های درخشان شهرکرد موفق به کسب مدال نقره شدند.

کد مطلب 4006330

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها