درخشش دانش آموزان چهارمحالی در مسابقات جهانی ریاضی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش استان چهار محال وبختیاری، بهروز امیدی اظهار داشت: «سید علی ابو الحسنی»، «محمد رضا احمدی» و «احمد رضا هاشمی» دانش آموزان مرکز استعداد های درخشان شهید بهشتی شهرستان شهرکرد در مسابقات جهانی ریاضی خوش درخشیدند.

وی با اشاره به این که مسابقات بین المللی ریاضی (IMC) به صورت فردی هر ساله با شرکت کشورهای مختلف بر گزار می شود، افزود: در این دوره از مسابقات که با شرکت چهار هزار دانش آموز برگزار شد، دانش آموزان مرکز استعداد های درخشان شهرکرد موفق به کسب مدال نقره شدند.