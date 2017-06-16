  1. بین الملل
  2. ایران در جهان
۲۶ خرداد ۱۳۹۶، ۱۹:۲۴

اردوغان:سیاستهای توسعه طلبانه ایران در منطقه را نمی‌پذیرم!

اردوغان:سیاستهای توسعه طلبانه ایران در منطقه را نمی‌پذیرم!

رئیس جمهوری ترکیه با ادعای توسعه طلبانه بودن سیاستهای ایران در منطقه، گفت که کشورش چنین سیاستهایی را نخواهد پذیرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حریت، «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهوری ترکیه امروز طی سخنانی گفت که کشورش آنچه را وی توسعه طلبی ایران در خاورمیانه می خواند را نخواهد پذیرفت.

بر اساس این گزارش وی همچنین با اذعان به نقش و لزوم همکاری با ایران در حل مسائل عراق و سوریه مدعی شد: آیا سوریه صحنه تئاتری برای توسعه طلبی فرقه گرایانه ایران است؟ بله، همینطور است. آیا عراق هم صحنه تئاتر است؟ بله، همینطور است. من نام این را توسعه طلبی ایرانی می گذارم تا فرقه گرایی. مخصوصا باید بگویم که من این توسعه طلبی ایرانی را نخواهم پذیرفت.

وی که این سخنان را در مصاحبه اختصاصی خود با شبکه «آر تی پی» پرتغال مطرح می کرد، در بخش دیگری از سخنان خود به همکاری میان سه کشور ایران، ترکیه و روسیه در زمینه حل و فصل مناقشه سوریه از طریق مذاکرات آستانه اشاره کرد.

اردوغان با اعتراف به اینکه حل مشکلات عراق بدون ایران امکان پذیر نخواهد بود، با فرقه گرایانه بودن سیاست های ایران در سوریه، مدعی شد که چنین سیاست هایی به نفع هیچ یک از طرف ها در این کشور نخواهد بود.

وی همچنین بار دیگر از عربستان و آمریکا خواست تا در مذاکرات آستانه شرکت داشته باشند.

رئیس جمهوری ترکیه همچنین در مصاحبه خود، بار دیگر آمریکا را به باد انتقادات شدید گرفت و از شرکت دادن کُردهای «ای پی جی» در عملیات رقه انتقاد کرده و افزود: من متوجه هستم که آنها (آمریکا) این گروه را تروریستی نمی دانند و ترجیح می دهند دست در دست با آنها جلو رفته و در عملیات رقه نیز با آنها همکاری کنند.

کد مطلب 4006346

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • محمدرضااحمدی IR ۲۳:۲۰ - ۱۳۹۶/۰۳/۲۶
      0 0
      پاسخ
      ایران هرچه زودتربایدتمام روابط خودباترکیه قطع کند درضمن رییس جمهورماباید جواب قاطع بده.ترکیه ازعربستان بدتره .

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها