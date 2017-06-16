به گزارش خبرگزاری مهر، جمعیت الوفاق بحرین در بیانیه ای با اشاره به اینکه بیت آیت الله عیسی قاسم رهبر شیعیان بحرین در منطقه الدراز همچنان در محاصره نیروهای امنیتی است بیان کرد: ادامه یافتن اقامت اجباری آیت الله عیسی قاسم و گسترش اقدامات امنیتی و قضایی علیه دموکراسی خواهان و مطالبه گران آزادی و مدافعین حقوقی اوضاع بحرین را وخیم تر میکند.

در این بیانیه آمده این اقامت اجباری پیگیری روند درمانی آیت الله عیسی قاسم را که نیازمند درمان مستمر توسط اطبا است دشوار نموده و همچنین حتی اعضای خانواده نیز برای ملاقات ایشان با مشکلاتی روبرو هستند.

الوفاق تاکید کرده علیرغم تصویر غیر واقعی و متفاوتی که رسانه های رسمی سعی دارند از الدراز نشان دهند این منطقه همچنان تحت محاصره کشنده است.

در بخش دیگری از این بیانیه آمده تحولات اخیر بحرین هشداری نسبت به شدت گرفتن اقدامات سیاسی و امنیتی حکومت است که بحرین را به وضعیت بدتر حقوق و سیاسی می کشاند. تجمعات مسالمت آمیز و کار سیاسی همچنان در بحرین ممنوع بوده و در کنار آن دادگاه نظامی حق محاکمه غیر نظامیان را یافته و دست دستگاه های امنیتی باز گذاشته شده و تعداد شهدا، مجروحان و بازداشت شدگان در بحرین افزایش یافته است.

الوفاق با تأکید بر اهمیت نقش کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل در اعتلای حقوق بشر و اعلام بازدید آن از بحرین که تا کنون از سوی بحرین بارها به تعویق افتاده به عدم التزام بحرین به احترام و عملی نمودن مکانیسم های کنترل بین المللی مانند جلوگیری از بازدید سازمان ملل و گروه های ویژه اشاره نموده و گفت عملی شدن آن مستلزم اعمال فشار بیشتر بر نظام بحرین است. همچنین معالجه پیامدهای بحران سیاسی بحرین نیازمند حمایت بین المللی است٬ بحرین به گور حقوق بشر تبدیل شده و فقدان امنیت عقیدتی بدون نقش آفرینی جدی سازمان ملل و کمیساریای عالی بهبود نخواهد یافت.