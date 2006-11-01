به گزارش مهر ، كتاب " استعمار ، استعمار گري ، استعمار زدايي ، جهان سوم " نوشته مهران توكلي ، در 101 صفحه ، شمارگان 1100 نسخه و بهاي 1200 تومان در قطع رقعي از سوي نشر ني وارد پيشخوان كتابفروشي ها شد .

اين كتاب در سه فصل تنظيم شده است ، بخش اول استعمار ، استعمارگري ، بخش دوم استعمار زدايي و بخش سوم جهان سوم است . استعمار گري دوران نو ، كشف سرزمين هاي فرادريا ، مستعمره ها را چگونه مي چرخاندند ، كمپاني هند شرقي بريتانيا ، كمپاني هند شرقي فرانسه ، كمپاني هند شرقي هلند ، زمينه هاي سازگار استعمار زدايي چگونه فراهم آمد ، دومين جنگ جهاني بر شتاب استعمار زدايي افزود ، جنبش هاي ملي گرا زورمند تر شدند ، سازمان ملل متحد ، انگليسي ها با ملي گرايان به گفت و شنود نشستند و در آسياي جنوب خاوري عناوين برخي از فصل هاي اين كتاب است .

استعمار چگونه آغاز شد ؟

مهران توكلي در بخش نخست اين كتاب نوشته است : " در روزگار ما مفهومي كه واژه استعمار - يا استعمارگري - در ذهن مي نشاند چنگ انداختن يك ملت زورمند بر يك ملت ناتوان است براي بهره گيري نظامي ، اقتصادي و فرهنگي - يا هر يك از اين ها . اما استعمار گري پيشينه تاريخي كهن دارد ، به گونه اي ديگر آغاز شده و دگرگوني ها به خود ديده تا به اينجا رسيده است .

درآغاز مردماني كه در ديار خود آزارهاي گونه گون - ديني ، سياسي ، اجتماعي - مي ديدند يا در تنگدستي و گرسنگي به سر مي بردند ، كوچ مي كردند مي رفتند به هركجا كه بخت و اقبالشان مي برد . درآن جا ماندگار مي شدند ، به كشت و كار زمين مي پرداختند و ان را آباد مي كردند ، با دشواري ها و سختي ها مي جنگيدند ، با يورش آوراني كه مي خواستند زمين هاي آباد كرده را از چنگشان در آوردند ستيز مي كردند ، زادوولد مي كردند و پرشمار مي شدند و سرزمين نو يافته ماندگاهشان مي شد .

بررسي همه پديده هاي استعمارگري در يك كتاب

در اين كتاب براي نخستين بار همه پديده هاي استعمار ، استعمار گري و استعمار زدايي با زمان ها و پي آمدهاي آن ها يك جا در يك كتاب بررسي مي شود . نگارنده در نگرشي تاريخي انگيزه ها ، شيوه ها و كاربست هاي هركدام را بر مي شمارد . انديشه تبليغ دين مسيح كه همزمان با انقلاب صنعتي اروپا و هم گام با استعمار گران اروپايي رهسپار سرزمين نو گشوده شد و با رام كردن - عيسوي ساختن - مردم بومي استعمار گران را ياري داد يكي از نوآوري هاي اين كتاب است .

نگارنده سپس تاريخچه استعمار زدايي و روند جنبش هاي ملي ضد استعمار ، عوامل سازگان و ناسازگار را روايت مي كند ، و با گزارشي از پيدايش جهان سوم ، كاميابي و ناكامي هاي آن كتاب را به پايان مي رساند .

پيشترازمهران توكلي كتاب " سرگذشت عالم و آدم " منتشر شده است .