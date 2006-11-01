به گزارش خبرنگار مهر، حميد چيت چيان در جمع خبرنگاران در اراك با اشاره به اينكه 88 سد با 18 هزارميليارد ريال اعتبار در حال ساخت است اضافه كرد:مجموع اين سدها داراي 30 ميليارد مترمكعب ظرفيت هستند و بهره برداري اين 15 سد به ظرفيت آب كشور اضافه مي كند.

وي گفت:177 طرح سدسازي در نقاط مختلف كشور در دست مطالعه است كه براي ساخت آنها پنج هزار و300 ميليارد ريال بودجه پيشنهادي ما به هيات دولت از بخش متمم بودجه است.

وي مهمترين موضوع در زمينه ساخت وبهره برداري از سدها در كشور را تامين اعتبار آنان عنوان كرد وگفت:ايران سومين كشور سدساز جهان است.

وي افزود:براي ساخت وبهره برداري از سدكمال صالح از 24 ميلياردو500 ميليون تومان كل اعتبارات كه شامل تمامي اعتبارات تخصيصي اين پروژه ونيز بخشي از اعتبارات قسمتهاي ديگر وزارت نيرو مي شود،5/11 ميليارد تومان به خط انتقال وبقيه آن براي عمليات اجرايي اين طرح استفاده شده است.

وي اضافه كرد:تامين اعتبارات اين طرح ضروري است چراكه درغيراين صورت زمان آبگيري اين سد به آذرماه 86 وبهره برداري كامل آن به خرداد 87 موكول مي شود.