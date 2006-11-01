در انتظار ديداري جوانمردانه و بدور از احتياط / نمايش فوتبال ايران مقابل ديدگان 50 ميليون بيننده

به گزارش خبرنگار مهر، فوتبال باشگاهي ايران همواره با اين دربي شناخته شده و قضاوت جهان فوتبال نسبت به ايران با اين مسابقه صورت مي پذيرد. پرسپوليس كه از پشتوانه مردمي بالاتري نسبت به رقيب ديرينه خود برخوردار است در پنج دوره اي كه از رقابت هاي ليگ برتر گذشته نتايجي به مراتب ضعيف تر از شان و منزلت باشگاه كسب كرده و به همين دليل با تغيير و تحول بسيار در عرصه مديريتي در پي آن است تا با كسب عنوان قهرماني در ششمين دوره رقابت هاي ليگ برتر، بر زخم ناكامي هاي سال هاي اخير خود مرهم بگذارد.

ازسويي استقلال را بايد پرافتخارترين تيم رقابت هاي ليگ برتر قلمداد كرد. اين تيم با يك عنوان قهرماني و دو نايب قهرماني سرآمد ديگر تيم هاي ليگ برتر از جمله پرسپوليس است. استقلال در رقابت هاي امسال نيز عليرغم انتقادات فراواني كه از اين تيم مي شود جايگاه مناسبي دارد و با 15 امتياز پس از سايپا در رده دوم جدول رده بندي ليگ برتر قرار دارد .

ديدار دو تيم پرسپوليس و استقلال همواره صرف نظر از جايگاه اين دو تيم در جدول رده بندي از حساسيت هاي بالا و حتي كاذبي برخوردار بوده كه البته رفتار نامناسب مسوولان ورزش كشور همواره پيش از ديدار اين دو تيم به اين حساسيت ها دامن زده است. در حالي كه در همه جاي دنيا دربي هاي به مراتب حساس تر از اين ديدار بدون برگزاري ضيافت هاي شام پيش از مسابقه برگزار مي شود و درپايان، بازيكنان صرف نظر ازهر نتيجه اي با صلح و دوستي زمين را ترك مي كنند، اين دو تيم تحت تاثير عوامل بيروني ، از فكر بازي خارج مي شوند و دراكثرمواقع هم كارشان به جنجال كشيده شده است.

استقلال در ديدار روز جمعه در خط دفاعي از توان بالايي برخوردار است و هماهنگي نفرات اين تيم به رهبري محمود فكري باعث مي شود كه اين تيم در مصاف با حريف چندان از بابت اين منطقه در مضيقه نباشد.

اين تيم اما در منطقه مياني و حمله با مشكلاتي مواجه است. خط هافبك استقلال هنوز نتوانسته خلا مجتبي جباري را پركند و اين موضوع در خط حمله و جاي خالي رضا عنايتي هم مصداق پيدا مي كند. داسيلواي برزيلي در ذوب آهن روزهاي به مراتب بهتري را تجربه كرده بود اما در استقلال وضعيت چندان مطلوبي ندارد. استقلال در اين ديدار تمام نگاه خود را به سياوش اكبرپور معطوف كرده و بايد به حركات روبه جلوي اين بازيكن دلخوش كند. آبي پوشان پايتخت در دربي 61 بازيكن محروم و مصدوم ندارند.

پرسپوليس هم كه نسبت به روزهاي آغازين ليگ وضعيت نامساعدتري دارد در ديدار با استقلال چه بسا همچنان از مشكلات هميشگي خود كه نداشتن مهاجم است رنج ببرد. در ديدارهاي گذشته مصطفي دنيزلي سرمربي تركيه اي پرسپوليس ازهافبك هايي نظير معدنچي و نيكبخت در خط حمله بازي گرفته است. البته پرسپوليس بهترين و پرتكاپوترين خط مياني ليگ برتر را در اختيار دارد. اقتدار اين منطقه از زمين باعث شده كه ضعف خطوط دروازه ، دفاعي و حمله كمتر به چشم بيايد. حسين بادامكي همواره عملكرد خوبي براي پرسپوليس در اين منطقه داشته و در ديدار روز جمعه هم مي تواند تاثيرگذاري خود را نشان بدهد.ضمن اينكه حضور كريم باقري به عنوان رهبر اين تيم در خط دفاعي مي تواند براي پرسپوليسي ها وزنه روحي مناسبي به حساب بيايد. پرسپوليس هم در اين ديدار بازيكن محروم و مصدوم ندارد.

ديدار دو تيم استقلال و پرسپوليس بيش از يكصدهزار تماشاگر را به ورزشگاه مي كشد و از بيشتر شبكه هاي منطقه اي و جهاني روي آنتن مي رود. بازيكنان و مسوولان دو تيم بايد بدانند زيبا بازي كردن و كسب نتيجه خوب مي تواند به بالا بردن وجهه منطقه اي و جهاني آنها كمك كند. بنابراين چه بهتر كه به احترام بيش از 50 ميليون هوادار ايراني (رقمي كه سايت فيفا به آن اشاره كرده است) بدون تفكرات محتاطانه به مصاف هم بروند و يك ديدار جذاب و البته جوانمردانه را به نمايش بگذارند.