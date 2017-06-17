اختصاص سهم ویژه از اعتبارات اشتغال کشور به توانمندسازی اقشارمحروم

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر کریمی شامگاه جمعه در جریان بازدید از نمایشگاه محصولات تولیدی مددجویان به همراه مدیرکل و دیگر مسئولان کمیته امداد امام خمینی (ره) استان مرکزی در اراک، اظهار داشت: در قانون برنامه ششم توسعه مصوب شده سالانه در کل کشور ده درصد از خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد از دامنه حمایتی این نهاد خارج شده و توانمند، صاحب اشتغال و درآمدزایی شوند.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی افزود: کمیته امداد امام خمینی(ره) در حوزه اشتغالزایی، توانمندسازی و حمایت از نیروهای خلاق در خانواده های مستضعف و اقشار تحت پوشش، گام های موثری برداشته و در این زمینه دستاوردهای مطلوبی داشته است.

وی بیان کرد: بعضا دیده شده که این اقشار تحت حمایت، با بهره مندی از تسهیلات اشتغال هم به توانمندی دست یافته و از پوشش نهادهای حمایتی خارج شده اند و هم زمینه اشتغال افراد دیگر را در جامعه فراهم کرده اند که این نتایج مطلوب قابل توجه و تقدیر است.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در زمینه گسترش حمایت ها از اقشار محروم و خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره)، ایتام و زنان بی سرپرست و سرپرست خانوار، اقدامی مهمی که در برنامه ششم توسعه انجام شده، تصویب افزایش سه برابری مستمری این خانوارها است.

کریمی خاطرنشان ساخت: برمبنای این مصوبه، میزان مستمری خانوارهای محروم و تحت پوشش کمیته امداد به ۲۰درصد حداقل حقوق مصوب سالانه رسیده و با افزایش حقوق در هر سال، میزان مستمری این اقشار نیز افزایش می یابد.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: همچنین در زمینه اعطای تسهیلات اشتغالزایی که مقرر شده یک و نیم میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی به این امر اختصاص یابد، سهم ویژه ای برای مددجویان کمیته امداد و بهزیستی در نظر گرفته شده که قطعا در توانمندی و ایجاد اشتغال برای این اقشار نقش تاثیرگذاری دارد.