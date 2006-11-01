دشمني با اسلام مانعي براي گفتگوي اديان و تمدنها نخواهد بود

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از اسلاميك نيوز، دكتر عبدالعزيز بن عثمان تويجري مدير كل سازمان تربيت و علوم و فرهنگ اسلامي ( آيسيسكو) در دومين همايش بين المللي "تربيت و فرهنگ؛ همبستگي تمدنها" كه در شهر شيشان مغرب برگزار شد، با بيان اينكه دشمني با اسلام و آموزه هاي آن بسيار افزايش يافته، از رهبران ديني و سياسي تأثير گذار خواست تا در كشورهاي منطقه اي و بين المللي نفوذ كرده و از اين اتهامات جلوگيري به عمل آورند.

وي در مراسم افتتاحيه اين همايش تصريح كرد: بايد مسلمانان را بيدار و آگاه كرد تا آنها به رشد و نمو دست يابند، از اين رو اصرار براي برقراي ارتباط و ايجاد گفتگوي فرهنگها و تمدنها در راستاي همبستگي و انسجام تمدنها بسيار مهم به نظر مي رسد.

تويجري در ادامه با بيان اينكه اين نگرش منجر مي شود تا بشر امروز از تنگناهايي كه با آن دست و پنجه نرم مي كند رها شود، اظهار داشت: با اين شرايط بشر به مرحله اي از همزيستي فرهنگي و تمدني در سايه ارزشهاي حق جويي، عدالت و صلح دست خواهد يافت.

مدير كل آيسيسكو به تلاش و اهتمام جوامع بين المللي براي گفتگو ميان تمدنها و فرهنگها اشاره كرد و گفت: سازمان ملل متحد سال 2000 را سال بين المللي فرهنگ صلح و سال 2001 را سال بين المللي گفتگوي تمدنها معرفي كرد. سازمانهاي بين المللي و كشورها در اين راستا به برگزاري همايش، سمينار و نشستهايي پرداختند، يا كتابهايي درباره گفتگوي تمدنها منتشر كردند. همچنين برنامه اي براي سفيران به منظور گفتگوي ميان تمدنها تنظيم كردند كه همه اينها در چارچوب توصيه هاي سازمان ملل متحد منعقد شد.

اولين دور اين همايش بين المللي سال گذشته در شهر شيشان مغرب با هدف تحكيم ارزشها و احترام به تنوعات فرهنگي برگزار شد تا مؤسسات و جوامع بين المللي در اين زمينه پويا و فعال شوند.

دومين دور اين همايش بين المللي كه از ديروز 30 اكتبر ( 8 آبان ) آغاز شد تا سه روز ادامه دارد. هدف از برگزاري اين همايش بررسي سهم فرهنگ اسلامي در تحكيم گفتگوي ميان تمدنها و فرهنگهاست تا شبكه هاي ارتباطي تربيتي و فرهنگي ميان كشورهاي بين المللي ايجاد و تبادل تجارب بر اساس تسامح و برادري افزايش يابد.

اين همايش محورهايي چون گفتگو درباره شيوه هاي آموزشي كتابهاي مدارس، تنوع فرهنگي و گفتگوي فرهنگها و همبستگي تمدنها و نقش شوراهاي جوامع ملي در تحكيم فرهنگ گفتگو و تأثير آن در اشاعه فرهنگ عدالت و صلح و همزيستي ميان ملتها را بررسي مي كند.