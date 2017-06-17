اجرای طرح های کشاورزی در قزوین بیشترین متقاضی را دارد



مسعود حق لطفی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهارداشت: طرح های کشاورزی و دامداری، بیشترین درخواست مردم استان قزوین در سال گذشته به خود اختصاص داده و ۵۵ درصد درخواستها در شهرستان قزوین در این بخش بود.

مدیرکل راه و شهرسازی با بیان اینکه شهرستان قزوین همچنان محل بیشترین درخواست راه اندازی فعالیتهای اقتصادی است گفت: در سال گذشته حدود ۴۸ درصد از درخواست های ارایه شده به کارگروه زیربنایی و شهرسازی مرتبط با طرح های کشاورزی و دامداری بوده و باید سرمایه گذاران و کارآفرینان در سال جاری در سایر بخش ها به ویژه حوزه های گردشگری و توریستی نیز وارد میدان شوند.

وی اضافه کرد: بیشترین محل تقاضا برای سرمایه گذاری در شهرستان قزوین است که این رویکرد باید تغییر کند.

حق لطفی یادآورشد: با توجه به گزارش ارایه شده در کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی در حدود ۴۸ درصد از درخواست های طرح شده در این کارگروه مربوط به حوزه های کشاورزی و دامداری بوده است.

وی یادآورشد: با توجه به تهیه طرح های بالادستی در استان به ویژه شهر قزوین و همچنین تهیه طرح جامع شهری قزوین، ضرورت دارد کارآفرینان و سرمایه گذاران به بخشهای دیگر نیز هدایت شوند.

دبیر کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی استان اظهارداشت: بر اساس این گزارش ۱۹ درصد از فعالیت های درخواستی در حوزه صنعت، ۱۰ درصد از طرح ها در بخش خدمات و ۲۳ درصد از درخواست ها طرح های گردشگری و شهری و سایر درخواست ها در سطح استان بوده است.

حق لطفی تاکید کرد: با توجه به ظرفیت ها و استعدادهای موجود در استان و همچنین رویکرد طرح های بالادستی، ضرورت دارد بسترهای اجرای طرحهای تفریحی، گرشگری و توریستی نیز فراهم شود تا با سرمایه گذاری کمتر هم بتوان بهره اقتصادی بیشتری برد و اشتغال سودمندی ایجاد کرد.

مدیرکل راه و شهرسازی یادآورشد: ۵۵ درصد از درخواست های ارایه شده به کارگروه زیربنایی و شهرسازی در شهرستان قزوین بوده و شهرستان آوج با حجم درخواست ۳ درصدی کمترین متقاضی را داشته است.

حق لطفی خاطرنشان کرد:تمامی بخشهای موجود در پهنه استان قزوین هر کدام با ظرفیتهای مخصوص به خود قابلیتهای بسیاری دارند که ضرورتی به این تمرکز درخواست در مرکز استان نیست.

دبیرکارگروه زیربنایی و شهرسازی با اشاره به وجود طرح آمایش سرزمین و همچنین سایر طرح های بالادستی گفت:ظرفیت ها و نیازهای استان در بخش های مختلف در این طرح ها پیش بینی شده و دستگاهها و نهادهای اجرایی باید با ارایه مشاوره های مناسب و همچنین ایجاد بسترهای لازم، سرمایه گذاران را به سوی بخش های مختلف اقتصادی در همه شهرها و مناطق استان هدایت کنند تا شاهد ایجاد توسعه متوازن و مناسب در سطح استان باشیم.