به گزارش خبرنگار "مهر"، حسن روحاني، مشاور عالي مقام معظم رهبري در شوراي عالي امنيت ملي صبح امروز در دومين گردهمايي سراسري مسئولان دفاتر سياسي سازمان عقيدتي سياسي ارتش جمهوري اسلامي ايران با اشاره به بحث انتخابات آتي كشورمان گفت: مهمترين مساله در انتخابات اين است كه مردم با حضوري فعال پاي صندوق هاي راي حاضر شوند و با مشاركت خود پيش از هر چيز نظام جمهوري اسلامي را تقويت و دشمنان آن را مايوس نمايند.

وي انتخابات خبرگان رهبري را داراي جايگاه ويژه اي خواند و افزود: هيچ نهادي به اهميت نهاد مجلس خبرگان رهبري نيست زيرا طبق فرمايش امام راحل (ره) مشروعيت نظام به مجلس خبرگان بستگي دارد و امروز طبق قانون اساسي تنها مرجعي كه مي تواند رهبري نظام را تعيين كند، مجلس خبرگان است.

روحاني با بيان اينكه مجلس خبرگان خود را براي روزي كه نياز باشد آماده مي كند، ادامه داد: اين مجلس داراي كميسيونهايي است كه به طور مداوم براي آينده كار مي كند كه اگر روزي حادثه اي پيش آمد گزارش خود را در باره افراد واجد شرايط رهبري اعلام كند.

مشاور عالي مقام معظم رهبري همچنين گفت: نظارت بر صفات رهبر و كار رهبري جزو وظايف مجلس خبرگان است و آنچه به رهبري شرعيت مي دهد، تقوا، شجاعت و درايت اوست و براي تعيين رهبر و تداوم صفات رهبري جزو وظايف اين مجلس است و هر مصوبه اي كه مجلس خبرگان مي گذراند نهايي است و هيچ مرجعي بالا دست آن قرار ندارد.

وي با اشاره به انتخاب مقام معظم رهبري پس از ارتحال امام(ره) گفت: پس از فوت امام در آن شرايط، طي 12 ساعت حضرت آيت الله خامنه اي به عنوان رهبر انقلاب توسط مجلس خبرگان انتخاب شد و ما توانستيم امانت مردم را به خوبي به مقصد برسانيم.

روحاني هم چنين با اشاره به شرايط بين المللي اظهار داشت: در شرايط فعلي سياسي حضور مردم در صحنه اهميتي خاص و ويژه دارد؛ جمهوري اسلامي امروز جايگاهش در منطقه و جهان از هر زمان ديگر بالاتر است و حتي دشمنان كينه توز ما، ايران را كشور عظيم و مهم منطقه مي دانند.

نماينده مقام معظم رهبري در شوراي عالي امنيت ملي با اشاره به تحولات منطقه تصريح كرد: امروز متاسفانه عراق به سمت يك جنگ قومي و داخلي پيش مي رود ولي ما تلاش مي كنيم چنين فاجعه اي اتفاق نيفتد زيرا تبعات آن در كل منطقه اثر خواهد گذاشت و در حال حاضر تمام تحليل ها بر اين نكته استوار است كه آمريكا نمي تواند در عراق باقي بماند و خود آنها هم به دنبال اين هستند كه راه حل آبرومندانه اي براي خروج از عراق پيدا كنند كه در اين زمينه حتي رئيس جمهور آمريكا اعلام كرده كه عراق به سمت يك ويتنام جديد پيش مي رود.

روحاني با اشاره به جنگ 33 روزه حزب الله لبنان با رژيم صهيونيستي گفت: كسي باور نمي كرد حزب الله لبنان 33 روز در برابر ارتش مجهز اسرائيل مقاومت كند و اين پيروزي شرايط جديدي را در منطقه به وجود آورده زيرا تمام اميد آمريكايي ها در منطقه به اسرائيل بود كه مشخص شد اين قدرت پوشالي است.

نماينده مقام معظم رهبري در شوراي عالي امنيت ملي با بيان اينكه حتي اسرائيلي ها اخبار جنگ كه از طرف رسانه هاي خودشان منتشر مي شد را دروغ مي دانستند، گفت: آنها اخباري را قبول داشتند كه از شبكه المنار پخش مي شد و سيد حسن نصرالله توانست در دو جبهه نظامي و تبليغاتي جنگ را پيش ببرد.

وي با بيان اينكه دشمنان ايران امروز از هر زمان ديگر خشمگين تر هستند، گفت: نفوذي كه امروز ايران در لبنان، سوريه، عراق، فلسطين، افغانستان و ملت هاي كشورهاي حاشيه خليج فارس دارد، بسيار بالاست و حتي سفر وزير خارجه آمريكا به منطقه براي سازماندهي كشورهاي عرب منطقه ضد ايران و حزب الله بود.

روحاني پيش نويس قطعنامه اخير شوراي امنيت عليه كشورمان را مورد اشاره قرار داد و افزود: مشخص است اين قطعنامه از روي عصبانيت تهيه شده و اميدواريم اين قطعنامه تصويب نشود.

دبير سابق شوراي عالي امنيت ملي كشورمان خاطرنشان كرد: تحليل گران آمريكايي اعلام مي كنند كه ايران براي ساخت سلاح هسته اي حداقل 7 سال زمان نياز دارد در حالي كه ما به دنبال سلاح هسته اي نيستيم و بر فرض اينكه اين مساله هم درست باشد 7 سال تا توليد سلاح فاصله داريم، پس اين همه سر و صدا براي چيست و تشكيل كميته تحريم بر ضد ايران در سازمان ملل چه معني دارد؟

وي با تاكيد بر اينكه ما با وحدت، آگاهي و ايستادگي از اين پيچ و خم ها عبور خواهيم كرد، ادامه داد: ما امروز نياز به وحدت داريم و طبق فرمايش مقام معظم رهبري تخريب شرعا حرام و عقلا غير منطقي است واز لحاظ سياسي توجيهي ندارد و تخريب غير از ايجاد شكاف در جامعه هيچ اثر ديگري ندارد و هر كس به دنبال تفرقه در جامعه است مسايل سياسي و شرايط كنوني را درك نمي كند.

روحاني در پايان با بيان اينكه در بحث هسته اي فرماندهي امر در دست مقام معظم رهبري است، گفت: سياست هاي اصلي از سوي مسئولان رده بالاي نظام تصميم گيري مي شود و ما به دنبال ماجراجويي نيستيم و تنها در پي حقوق حقه خود هستيم و بايد با صبر، حوصله، تدبير، متانت و ايستادگي از اين مسير عبور كنيم كه البته براي دشمنان بسيار سخت است كه ايران كشوري باشد كه قادر است سوخت هسته اي توليد كند.